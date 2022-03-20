Ремонт в стационаре

В одном из зданий елецкой горбольницы № 2 (его построили в 70-х годах) заменена кровля и отремонтирована переходная галерея между корпусами, стационара. Переделаны системы отопления и освещения, выполнена внутренняя и наружная отделка.

Финансирование осуществлялось из областного бюджета на сумму 9 миллионов рублей.

Сегодня в больнице работают 60 врачей и 211 средних медицинских работников. Основное направление деятельности учреждения связано с организацией и оказанием экстренной, неотложной и лечебно-диаг­ностической помощи ельчанам. Горбольница № 2 обслуживает более 40 тысяч человек.

Межмуниципальный хирургический центр, расположенный в мед­учреждении, принимает пациентов из Воловского, Долгоруковского, Измалковского, Краснинского, Становлянского и Тербунского районов.