Послековидный синдром

Многие люди, перенесшие ковид, жалуются на продолжительную слабость и другие симптомы, мешающие жить нормально. Это не случайно, ведь нормализация температуры и два отрицательных ПЦР-теста означают лишь то, что позади острая фаза COVID-19. Человек больше не заразен и не опасен для окружающих. Но риск для его собственного здоровья и жизни все еще остается высоким даже после кажущегося выздоровления. Как не пропустить серьезные последствия перенесенной инфекции?

«Хвостатая» болезнь

По мнению авторитетных мировых экспертов, даже спустя месяцы после болезни люди продолжают страдать от различных нарушений здоровья. Ученые проанализировали 203 патологических симптома, составляющих понятие «ковидный хвост». Причем проблемы могут возникнуть даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, а проявиться они могут не сразу, а спустя месяцы после выздоровления.

Пациенты с хроническими заболеваниями — самые уязвимые для коронавируса. Наиболее опасными в сочетании с COVID-19 считаются болезни легких, в частности бронхиальная астма, а также сахарный диабет, онкологические и аутоиммунные патологии.

В повышенной группе риска находятся люди, имеющие нарушение обмена веществ, избыточный вес, склонные к тромбозам. Им необходимо пройти углубленную диспансеризацию для предотвращения последствий постковидного синдрома, поскольку у них высок риск скрытого течения фатальных осложнений.



Записаться

на обследование

Те, кто переболел коронавирусной инфекцией, могут пройти углубленную диспансеризацию. Она показана людям от 18 лет и старше.

Обследование может быть проведено по инициативе человека, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесенном ковиде. Он может написать соответствующее заявление на имя руководителя медицинской организации. Планируемая дата диспансеризации — не менее 60 календарных дней после выздоровления.

Записаться на прохождение обследования нужно самостоятельно в поликлинике по месту жительства или через портал госуслуг. Тем, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме, позвонят из поликлиники, к которой они прикреплены, либо отправят оповещение в sms, по электронной почте или в личном кабинете на сайте всероссийского портала.



Этапы диспансеризации

Углубленная диспансеризация проводится в 2 этапа.

На первом — измеряют уровень насыщения крови кислородом (сатурация), проводят различные тесты, выявляя одышку, отеки, появляющиеся впервые, исследуют дыхание, берут анализы крови (включая исследования уровня холестерина), делают рентгенографию органов грудной клетки.

Во вторую очередь проводят УЗИ сердца, компьютерную томографию легких, сканирование вен нижних конечностей.

По результатам обследований в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенным ковидом, пациент ставится на диспансерное наблюдение.

При наличии особых показаний ему назначается лечение и медицинская реабилитация в порядке, установленном Минздравом РФ, предоставляются лекарственные препараты.

Диспансеризацию можно пройти за один день, но если вам назначат дополнительные обследования, этого времени может не хватить. Работодатель обязан предоставить один выходной с сохранением заработной платы, а тем, у кого осталось пять лет до пенсии, — два дня. Присутствие в поликлинике и сдачу анализов по программе диспансеризации нужно подтверждать справкой.

Дмитрий ЛАХИН,

главный внештатный специалист по терапии управления здравоохранения Липецкой области