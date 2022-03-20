Телли — отличный врач и диагност

Врач кабинета функциональной диагностики ЧУЗ «РЖД — Медицина г. Елец» Телли Зейналова работает здесь после окончания Воронежского медуниверситета в 2014 году.

Врач кабинета функциональной диагностики ЧУЗ «РЖД — Медицина г. Елец» Т. Зейналова.

Уже опытный специалист, она исследует ультразвуком один из главных человеческих органов — сердце. Современное оборудование, которое использует Телли, способно своевременно определить скрытые заболевания и дефекты, никак не проявляющиеся до поры до времени.

Новые технологии и техника позволяют уточнить диагноз и скорректировать лечение пациента или дать ему соответствующие рекомендации, чтобы тот сохранил здоровье.

Т. Зейналова ежедневно видит на мониторе компьютера биение десятков человеческих сердец, так как проводит профессиональный осмотр тех, кто водит поезда по стальным магистралям. Она уже зарекомендовала себя в коллективе больницы как отличный врач и диагност.