Итоги и планы елецкого «Бенефиса»

В воскресенье (27 марта) отмечается Всемирный день театра. Директор драмтеатра «Бенефис» Т. В. Орехова рассказала журналистке «Красного знамени» о мероприятиях, спектаклях и благотворительных акциях, прошедших в 2021 году, и поделилась информацией о предстоящих премьерах, а также поведала о переходе молодежного театра «Проект» в «Бенефис» и времени проведения очередной театральной лаборатории.

Спектакли и награды

В 2021 году театром подготовлено 8 спектаклей, проведено 95 онлайн-мероприятий. Постановка режиссера Владимира Кузнецова «Деревня» по одноименной повести И. А. Бунина победила на 37-м международном фестивале «Липецкие театральные встречи».

Актеры «Бенефиса» Максим Краснов и Людмила Луник получили Дипломы на 7-м конкурсе-фестивале профессиональных театров Липецкой области.

Кроме того, ельчане принимали участие в 18-м фестивале театров малых городов России в городе Набережные Челны со спектаклем «Когда перестанет биться мое бедное сердце» по пьесе Антона Павловича Чехова «Медведь» (режиссер Юрий Мельницкий). Подчеркнем, что из 200 театров малых городов страны пригласили лишь 16, в том числе и наш «Бенефис».

В федеральном издании журнала «Союз женщин России» вышла публикация об эскизе спектакля «Сказ о Петре и Февронии» (режиссер и автор инсценировки Олег Климов). Эта постановка реализована в рамках проекта «Стальное древо» благотворительного фонда «Милосердие» совместно с региональным отделением СЖР.

Во время пандемии драмтеатр проводил онлайн-мероприятия в соцсетях: «Театральный сундучок», «Бессмертный полк», новогодний проект «Мороз ТВ», интернет-викторины, видеотрансляции спектаклей.

Артистка Лидия Баженова стала номинантом литературной премии им. Сергея Есенина «Русь моя».



Новые формы работы

В прошедшем году после десятилетнего перерыва состоялась театральная лаборатория. Это особая форма, позволяющая встряхнуть творческую жизнь. Ее посвятили памяти нашего земляка и нобелевского лауреата И. А. Бунина. Лабораторию возглавил член экспертного совета национальной премии и фестиваля «Золотая маска» публицист Александр Вислов, а также участие в ней приняли три российских режиссера (Владимир Кузнецов, Тимур Кулов, Денис Кожевников), театральный критик Жанна Зарецкая, студенты ГИТИСа и актеры молодежного театра «Проект». Общим результатом стали 4 эскиза спектаклей («Натали», «Деревня», «Бунин в халате» и «Антоновские яблоки»).

В театре регулярно проводятся благотворительные акции. Совместно с детской художественной школой Ельца в фойе 1-го этажа организованы 2 выставки работ учащихся — «Бунинский Елец» и «Волшебный Новый год», а с краеведческим музеем — передвижная выставка народного художника СССР Н. Н. Жукова.

В «Бенефисе» подходят к завершению труды по созданию музейной экспозиции «Развитие театрального искусства в Ельце». В этом помогают сотрудники краеведческого музея, а также партнеры завода «JTI-Елец».

В прошлом году впервые проведена акция «Ночь в театре», налажен выпуск сувенирной продукции, а молодежь может посещать все спектакли по «Пушкинской карте».



Что ждет ельчан

В 2022 году особое внимание уделят участию в мероприятиях в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, объявленного Президентом В. В. Путиным. «Бенефис» планирует внести вклад в различные театральные конкурсы и фестивали. Руководство театра активно привлекает спонсорские средства. К примеру, недавно подана заявка на грант для реализации проекта «Рождественская елка добра».

Уже поставили «Огниво» по мотивам сказки Г. Андерсена, спектакль малой формы «Натали» по произведениям И. Бунина, готовятся «Горе от ума» по пьесе А. С. Грибоедова, «Жить бы да радоваться» по рассказам В. Шукшина, «Чайка» по пьесе А. Чехова — в планах.

Кстати сказать, с февраля заслуженный коллектив народного творчества молодежный театр «Проект» под руководством Олега Климова стал спутником «Бенефиса». В этом году «Проект» выпустит 2 спектакля — по мотивам произведений Р. Бредбери «Трейлер» и «Колдовское озеро» по А. Чехову.

В апреле в «Бенефисе» состоится театральная лаборатория под руководством члена экспертного совета театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Олега Лоевского.

Елизавета КУКУЗОВА