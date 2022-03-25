Ю. А. Киселев с футболом по жизни

На днях известный елецкий футболист и тренер Ю. А. Киселев отметил 65-летие.

Тренер в футболе — это человек, умеющий найти подход к спортсменам, обучить и привить им такие качества, как командный дух, чувство товарищества. Он отвечает за слаженность игры, остается координатором и помощником каждого игрока, их другом и воспитателем.



Именно такой и есть ответственный и всецело отдающий себя работе, занятиям с мальчишками тренер детской команды по футболу «Энергия-Ельчанин» Ю. А. Киселев. Он трудится творчески, используя собственную методику занятий, а в запасе у него имеются схемы игры на любой случай. Юрий Александрович уделяет внимание многостороннему развитию навыков, необходимых юным футболистам, их тактическим и техническим действиям в игре, комплексам упражнений для развития силовых и скоростных качеств, внимательно следит за динамикой показателей общего физического состояния своих подопечных.

На особом контроле у тренера самочувствие воспитанников перед и после тренировки или игровой встречи. В настоящее время Ю. А. Киселев проводит бесплатные занятия по футболу для мальчишек 2008 — 2012 годов рождения, а кроме того, и сам продолжает выступать за команды ветеранов Ельца.

Юрий Александрович прошел путь от футболиста заводской команды «Авангард» до руководителя ФК «Елец», именно по его личной инициативе и при помощи администрации города в 1997 году был создан этот клуб. Под руководством Ю. А. Киселева в 2000 — 2009 годы ФК «Елец» добился знаковых побед в первенстве и Кубке России по футболу. При полных трибунах стадиона «Труд» ельчанами были повержены ЦСКА (Москва), «Факел» (Воронеж), «Металлург» (Липецк) и другие известные клубы. В его карьере также успешная работа начальником команды «Олимпия» (Геленджик, 2011 — 2012 годы), главным тренером ФК «Меч» (Ефремов, 2013 год).

Среди воспитанников Ю. А. Киселева можно назвать Д. Ю. Жуковского, А. Н. Адоньева, Ю. Н. Адоньева и других известных елецких футболистов и тренеров.

Александр СМЫКОВ,

по поручению родителей ДФК «Энергия-Ельчанин»