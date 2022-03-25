Философия жизни В. А. Бочарова

Более 10 лет за безопасностью артистов и зрителей драмтеатра «Бенефис» приглядывает главный инженер учреждения В. А. Бочаров. Под его руководством здесь делается текущий ремонт помещений и многое другое. А начинал свою карьеру в «Бенефисе» Владимир Александрович с работы в слесарной мастерской.

Начало

В. А. Бочаров — коренной ельчанин. В 1954 году окончил школу № 1, поступил в ЕГПИ. Работал на заводе «Проекторные угли» инженером, затем начальником физической лаборатории, избирался здесь председателем профкома. Люди к нему тянулись: Владимир Александрович стремился помочь каждому, например, помогал заводчанкам с малолетними детьми получать комнаты в заводском общежитии.

Впервые В. А. Бочаров трудо- устроился в «Бенефис» в 2008 году. Но, поработав 10 месяцев, уехал с женой в Москву, чтобы присматривать за новорожденным внуком. Вернувшись из столицы, вновь пришел в театр, однако в тот момент должность инженера оказалась занята. Владимиру Александровичу предложили поработать в столярной мастерской.

Бочаров с улыбкой вспоминает, как однажды во время постановки спектакля «Гроза» приглашенный режиссер перевернул все с ног на голову: зрителей разместил на сцене, а актерскую труппу — в зале. Пришлось изготовить множество специальных приспособлений, чтобы артистам не мешали кресла. Вот была задача так задача! Но ничего, наш герой справился и с ней.



И электрик,

и сантехник,

и экономист

Спустя полгода В. А. Бочаров стал главным инженером, получив еще более хлопотную работу. Он отвечает за отопление, водоснабжение, электричество, технику пожарной безопасности и благоустройство…

Коллектив «Бенефиса» любит В. Бочарова за его ответственность. Он не откладывает на потом бытовые дела, неисправности, а сразу идет за чемоданом с инструментами и устраняет неполадки.

В его ведении работы по подготовке зданий театра к осенне-зимнему периоду и десятки ежедневных дел типа проведения инструктажа по технике безопасности с сотрудниками театра, наладки машинок в швейной мастерской, замены замков в дверях.

Владимир Бочаров получил дополнительное образование в ЛГТУ. Между прочим это помогает в экономии электроэнергии. Благодаря вдумчивому применению электросберегающих технологий ему удалось сократить потребление электричества в театре в 10 (!) раз.

Кроме того, Владимир Александрович дежурит во время спектаклей на случай непредвиденных ситуаций (отключение света, неполадки с водой и т. д.). Главный инженер смотрит каждое представление, невольно сравнивает его с оригиналом произведения. Шутит, что некоторые роли знает наизусть и может заменять актеров в случае чего.



Любит огород, мотоциклы

и машины

В свободное время В. А. Бочаров с супругой ездят на дачу и занимаются огородничеством. Вскапывают землю только вручную, сажают рассаду и ухаживают за ней. Осенью собирают отменный урожай и делают заготовки на зиму.

Владимир Бочаров с юности увлекается мотоциклами и машинами. Его первая покупка — мотороллер «Вятка». С ним связана целая история. В. А. Бочаров внимательно изучил устройство первенца советской мототехники этого класса. С удовольствием обслуживал и использовал надежную и неприхотливую машину. И так сильно привязался к своей «Вятке», что более 10 лет не расставался с ней.

Затем через его золотые руки прошли различные мотоциклы, а еще автомобили «Запорожец» и целая линейка «Жигулей» (5 — 7 моделей). Сейчас В. А. Бочаров гордится подарком сына — иномаркой «Хендай-Солярис». Владимир Александрович считает, что техника, как и человек, требует внимания. Если относиться к ней с любовью, она платит тем же и служит долго. Вот такая жизненная философия у главного инженера «Бенефиса».

Елизавета КУКУЗОВА