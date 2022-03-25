«Крымская весна» в Ельце

На Красной площади состоялась акция-концерт, посвященная восьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. С этой знаменательной датой ельчан поздравили руководители города и Елецкого района, представители общественности, солисты городского Дворца культуры.

На мероприятии выступили глава Ельца Е. В. Боровских, председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, епископ Елецкий и Лебедянский Максим, исполняющий обязанности ректора ЕГУ им. И. А. Бунина С. В. Щербатых, генеральный директор АО «Елецгидроагрегат» С. Н. Ефимова, главврач детской больницы Г. Н. Кузнецова. Все они подчеркивали важность воссоединения Крыма с Россией и историческую значимость этого события.

Для гостей праздника поставили большой самовар с ароматным чаем. Малыши, школьники, студенты и другая публика пришли на Красную площадь с флагами РФ и различными атрибутами триколора. Концерт прошел весело — с исполнением русских народных песен, танцами и флешмобом.