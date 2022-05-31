Птица-феникс живет рядом с нами

Это подает голос встревоженная появлением кошки горихвостка, небольшая птичка, нередко поселяющаяся рядом с жильем людей. У нас во дворе редакции «Красного знамени» уже несколько лет живет такая же.

Хвост жар-птицы



Горихвостки — изящные птички (в России их несколько видов) из отряда воробьинообразных, родственники мухоловок и дроздов. Размер этих пернатых малышей — около 10—15 сантиметров. Главная примета, отличающая горихвостку, — ярко-рыжий, огненный хвост. Им птичка постоянно потряхивает, почти как трясогузка, но только быстрее и с длинными паузами. Когда она распушает хвост (особенно в солнечный день), кажется, будто вспыхивает пламя. Не случайно шведский естествоиспытатель Карл Линней еще в 1758 году дал горихвостке латинское название, которое переводится, как «хвост феникса». Так что, можно сказать, рядом с нами обитает почти легендарный феникс из сказок! Ну или живой «хвост» жар-птицы.



Почему они летят

в Россию?

Горихвостки — изящные птички (в России их несколько видов) из отряда воробьинообразных, родственники мухоловок и дроздов. Размер этих пернатых малышей — около 10—15 сантиметров. Главная примета, отличающая горихвостку, — ярко-рыжий, огненный хвост. Им птичка постоянно потряхивает, почти как трясогузка, но только быстрее и с длинными паузами. Когда она распушает хвост (особенно в солнечный день), кажется, будто вспыхивает пламя. Не случайно шведский естествоиспытатель Карл Линней еще в 1758 году дал горихвостке латинское название, которое переводится, как «хвост феникса». Так что, можно сказать, рядом с нами обитает почти легендарный феникс из сказок! Ну или живой «хвост» жар-птицы.

Горихвостки — насекомоядные птахи, поэтому осенью улетают на зимовку в Африку. А с наступлением весны (примерно во второй половине апреля) возвращаются в родные края, чтобы завести и вырастить здесь потомство. Удивительно, почему они не делают этого на изобилующем кормом «черном континенте»? Что их так тянет в Россию? Ну как тут не вспомнить бунинскую ностальгию по родине?!

Возвратившись домой, горихвостки заселяют свои старые гнездовья в парках, садах и лесах. Нередко селятся поблизости от человеческого жилья.

Кстати сказать, первыми на родину прилетают самцы. Они отыскивают ниши для гнезд. Как правило, это дупла в стволах деревьев или какое-то другое закрытое пространство. Самцы отважно охраняют свою территорию (могут нападать даже на собственное отражение в зеркале) на участке протяженностью около 200 — 300 метров. Примерно на такое расстояние разносится звук песни будущего папы.



Изменщики-двоеженцы

Горихвостки — насекомоядные птахи, поэтому осенью улетают на зимовку в Африку. А с наступлением весны (примерно во второй половине апреля) возвращаются в родные края, чтобы завести и вырастить здесь потомство. Удивительно, почему они не делают этого на изобилующем кормом «черном континенте»? Что их так тянет в Россию? Ну как тут не вспомнить бунинскую ностальгию по родине?! Возвратившись домой, горихвостки заселяют свои старые гнездовья в парках, садах и лесах. Нередко селятся поблизости от человеческого жилья. Кстати сказать, первыми на родину прилетают самцы. Они отыскивают ниши для гнезд. Как правило, это дупла в стволах деревьев или какое-то другое закрытое пространство. Самцы отважно охраняют свою территорию (могут нападать даже на собственное отражение в зеркале) на участке протяженностью около 200 — 300 метров. Примерно на такое расстояние разносится звук песни будущего папы.

Интересно, что пары у горихвосток складываются на всю жизнь. Но нередко у самцов этих птичек (они окрашены ярче самочек) наблюдается явление под названием «бигамность». Говоря русским языком, краснохвостый папаша становится двоеженцем. Ученые считают, что это происходит, если на участке самца имеются лишние места для гнезд и избыток пищи, а кроме того, если его верная спутница отложила мало яиц. В таком случае на краю участка такой парочки поселяется новая подружка, оставшаяся по весне одинешенька.

Обычно измена случается, когда «официальная жена» уже отложила яйца в своем гнезде (конец мая) и начала их насиживать. А мотающийся за едой «муж» остается без должного догляду. В общем, все как у людей…

При этом самец редко помогает «любовнице» кормить птенцов, прилетая к ней только изредка. Основное его внимание приковано к собственной семье. Так что вторая самочка вынуждена вскармливать потомство почти в одиночку.



По две кладки

за лето

Интересно, что пары у горихвосток складываются на всю жизнь. Но нередко у самцов этих птичек (они окрашены ярче самочек) наблюдается явление под названием «бигамность». Говоря русским языком, краснохвостый папаша становится двоеженцем. Ученые считают, что это происходит, если на участке самца имеются лишние места для гнезд и избыток пищи, а кроме того, если его верная спутница отложила мало яиц. В таком случае на краю участка такой парочки поселяется новая подружка, оставшаяся по весне одинешенька. Обычно измена случается, когда «официальная жена» уже отложила яйца в своем гнезде (конец мая) и начала их насиживать. А мотающийся за едой «муж» остается без должного догляду. В общем, все как у людей… При этом самец редко помогает «любовнице» кормить птенцов, прилетая к ней только изредка. Основное его внимание приковано к собственной семье. Так что вторая самочка вынуждена вскармливать потомство почти в одиночку.

Горихвостки-мамы строят гнезда самостоятельно, без помощи папаши из подобранных на земле мха, шерсти, волос, разных волокон и прочей ветоши. Затем откладывает в эту уютную люльку от 4 до 9 ярко-голубых яиц около двух сантиметров в длину. Насиживает их тоже в основном самка. Самец изредка сменяет подругу минут на 15, чтобы та слетала покормиться, а чаще сам кормит «жену».

В начале июня из яиц появляются слепые и глухие птенцы. Родители вскармливают их, делая до 500 (!) вылетов в сутки. Через пару недель малыши покидают родное гнездо, но летают еще плохо, и мамаша с папашей продолжают носить им насекомых еще неделю. Затем у подросших птиц начинается взрослая жизнь, а их родители нередко делают вторую за лето кладку примерно в начале — середине июля.



Гроза насекомых-вредителей

Горихвостки-мамы строят гнезда самостоятельно, без помощи папаши из подобранных на земле мха, шерсти, волос, разных волокон и прочей ветоши. Затем откладывает в эту уютную люльку от 4 до 9 ярко-голубых яиц около двух сантиметров в длину. Насиживает их тоже в основном самка. Самец изредка сменяет подругу минут на 15, чтобы та слетала покормиться, а чаще сам кормит «жену». В начале июня из яиц появляются слепые и глухие птенцы. Родители вскармливают их, делая до 500 (!) вылетов в сутки. Через пару недель малыши покидают родное гнездо, но летают еще плохо, и мамаша с папашей продолжают носить им насекомых еще неделю. Затем у подросших птиц начинается взрослая жизнь, а их родители нередко делают вторую за лето кладку примерно в начале — середине июля.

Песня горихвостки звонкая, но несколько однообразная. Некоторым в ней слышится эдакая скороговорка: «Я в Питере была, я в Питере была. Питер видела. Питер видела».

А еще эти птицы умеют заготавливать пропитание впрок: ловят крупных насекомых (жуков, саранчу, богомолов), отрывают им лапы и крылья и складируют радом со своим домом. Этот запас помогает обеспечивать непрерывность процесса вскармливания птенцов. В конце лета в рацион горихвосток могут входить и

Песня горихвостки звонкая, но несколько однообразная. Некоторым в ней слышится эдакая скороговорка: «Я в Питере была, я в Питере была. Питер видела. Питер видела». А еще эти птицы умеют заготавливать пропитание впрок: ловят крупных насекомых (жуков, саранчу, богомолов), отрывают им лапы и крылья и складируют радом со своим домом. Этот запас помогает обеспечивать непрерывность процесса вскармливания птенцов. В конце лета в рацион горихвосток могут входить и ягоды. Но все же основная их пища — насекомые. Если семья пернатых поселилась на вашем садово-огородном участке, то всяких ползающих и летающих вредителей там заметно поубавится. Эти птахи — настоящее биологическое оружие против насекомых-паразитов, притом высокоэкологичное, поскольку позволяет обходиться без применения инсектицидов.

Живут горихвостки не очень долго. Максимальный известный период в дикой природе — около 10 лет.

Живут горихвостки не очень долго. Максимальный известный период в дикой природе — около 10 лет. Роман ДЕМИН