В Ельце женщина лишилась более двух миллионов рублей

В ОМВД России по городу Ельцу 25 июля 2022 года поступило сообщение от 50-летней ельчанки о привлечении к уголовной ответственности представителей брокерской компании, которые обманом завладели её денежными средствами.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что в сентябре 2020 г. ельчанка зарегистрировалась в брокерской компании с целью дополнительного заработка путём покупки и продажи акций различных компаний. При этом она заключила с ними договор на открытие торгового счета. На протяжении года женщина поддерживала мобильную связь с представителями данной фирмы, которые руководили и координировали действия 50-летней ельчанки, под различными предлогами осуществила множественные переводы на указанные ими банковские счета, для погашения комиссий и вывода якобы заработанных сумм в общей сумме 1 501 162 рубля. После чего сотрудники данной брокерской фирмы перестали выходить на связь с ельчанкой и денежных средств ей не вернули.

Однако сразу после этого, с потерпевшей связался сотрудник другой брокерской компании и сообщил, что компания, в которой была зарегистрирована потерпевшая, является мошеннической, и предложил ельчанке продолжить работать с компанией, которую он представляет. После чего вновь под различными предлогами и с целью вывода якобы заработанных ею денежных средств, женщина вновь осуществила множественные переводы в общей сумме 1 308 672 рубля.

Только спустя время 50-летняя ельчанка поняла, что в отношении неё были совершены мошеннические действия, которые причинили ей значительный материальный ущерб на общую сумму 2 809 834 рубля.

Сотрудниками ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).