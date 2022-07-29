Юные спасатели из Ельца достойно выступили на XVI Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности»

Воспитанники Детско-юношеского центра им. Б.Г. Лесюка представляли Липецкую область на Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности». Заветную путёвку в финал школьники завоевали, став серебряными призёрами Межрегиональных соревнований ЦФО, прошедших в июне в Подмосковье. В соревнованиях приняли участие 36 команд из 8 федеральных округов, а это 180 участников.

Команда из восьми человек под руководством педагога Ворониной Кристины на протяжении 10 дней участвовала в состязаниях и боролась за победу. Все старания были не напрасны. В общекомандном итоговом зачёте ельчане стали четвёртыми, а также привезли в Елец два золота, три серебра и три бронзы:

1 место — пожарная эстафета;

1 место — поисково-спасательные работы в бассейне;

2 место — поисково-спасательные работы в природных условиях;

2 место — поисково-спасательные работы по итогам 4 видов соревнований;

2 место — конкурсная программа;

3 место — поисково-спасательные работы на скалодроме;

3 место — визитная карточка;

3 место — стенгазета.

Соревнования проходили на берегу озера Байкал. Все препятствия, которые приходилось преодолевать участникам, представляли собой локации в природной среде Байкала: на акватории озера, в лесных массивах, в горах, скалах и пещерах.

«Маршрут выживания» – самый протяжённый и самый трудный этап финальных соревнований. Он проходил по Большой Байкальской тропе протяженностью 49 километров. При прохождении маршрута детям нужно было проявить свои знания на практике, выполнив более 50 заданий, направленных на спасение пострадавших, оказание первой помощи и выживание в условиях дикой природы.

‒ У нас остались положительные и радостные впечатления от соревнований, дети не только участвовали в различных испытаниях, но и побывали на экскурсиях и насладились красотой Байкала, ‒ поделилась своими эмоциями Воронина Кристина.

Поздравляем ребят и их педагога Кристину Воронину с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов!8