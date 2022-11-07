Что изменилось с ноября

С 1 ноября вступили в силу законодательные нововведения, затрагивающие интересы различных социальных групп россиян.



Когда не дадут микрокредит

С 1 ноября микрофинансовые организации перестали выдавать займы под залог недвижимости (исключение — одалживание, касающееся предпринимательской деятельности).

Вступило в силу и другое изменение законодательства по обращению с недвижимостью. Росреестр с ноября обязали уведомлять собственников о поступлении электронных документов для регистрации перехода или прекращения права собственности.

Электронный паспорт для авто

У владельцев автомобилей теперь будет электронная форма паспорта технического средства (ПТС). До 1 ноября каждый водитель имел право добровольно поменять бумажный паспорт на электронный.

Тахографы обязательны

С ноября все автобусы и грузовые машины их владельцы должны оснастить тахографами. Требование касается грузовиков и транспортных средств с массой, превышающей 3,5 т. Повысились и штрафы за отсутствие тахографов — от тысячи рублей для водителей до 50 тысяч для организаций.

Возможность не согласиться

С 15 ноября россияне смогут отозвать свое согласие на обработку персональных данных через госуслуги. У пользователя в личном кабинете отобразятся все согласия, выданные им ранее госорганам при получении государственных и коммерческих услуг.

Две декады для уплаты

У физлиц осталось 20 дней на проверку и уплату транспортного, земельного налогов и налога на имущество за 2021 год. По налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам рассылка налоговых уведомлений должна была завершиться в конце октября. Если до 1 ноября собственник не получил налогового уведомления за 2021 год, ему необходимо обратиться в налоговый орган. Сам налог нужно уплатить не позднее 1 декабря.

Карта «Мир»

и региональные выплаты

С 1 ноября на карты «Мир» начали перечислять 27 региональных социальных выплат — ежемесячную социальную стипендию, 50-процентную компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другие.

Теперь эти социальные выплаты перечисляются только по номеру карты, а не по ее реквизитам — деньги начнут приходить быстрее, исчезнет путаница при зачислении. Кроме того, соцвыплаты на карте стали лучше защищены от ошибочных взысканий с должников. Прежде напрямую из бюджета на карты «Мир» зачислялись в основном федеральные выплаты.

Рекламная маркировка в Сети

За несоблюдение закона о маркировке рекламы в Интернете с ноября начнут штрафовать.

С 1 ноября невыполнение новых требований закона «О рекламе» грозит серьезными штрафными санкциями: минул месячный переходный период, в течение которого нарушителей не штрафовали (нововведения вступили в силу еще с 1 сентября).

Теперь рекламодатели (компании, ИП, самозанятые фрилансеры) обязаны передавать оператору рекламных данных (ОРД) сведения о себе и о рекламных кампаниях. Кроме того, вся реклама в Интернете должна быть промаркирована специальной отметкой «реклама» и содержать указания на рекламодателя.

Штрафы за непредставление данных ОРД с 1 ноября: для физлиц — 2 — 2,5 тысячи рублей за каждое нарушение, для юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.