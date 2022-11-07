Мы побывали в удивительном городе

В первый день осенних каникул мы вместе с учителем и родителями совершили увлекательное путешествие в воронежский город «КидБург».

«КидБург» — это детский город профессий. На уроках окружающего мира учительница часто спрашивала, кем мы желаем стать в будущем? Мы называли разные профессии, которые каждому из нас нравятся больше всего. О них мы читали в книгах, слышали от взрослых, видим в повседневной жизни.

А в городе профессий многие из них смогли буквально примерить на себя. Там все как у взрослых: есть транспорт, социальные объекты, свои правила и законы и даже собственная валюта. Вначале мы получили паспорт, прошли обучение, выбрали работу, побежали по карьерной лестнице и наконец-то получили первую зарплату!

Профессию врача выбрали Арина Новикова, Полина Карасева и Руслан Логвинов, пекарями стали все девочки нашего класса и Артем Шевчук, полицейскими — братья Артем и Антон Лабузовы, Артем Зубов и Филипп Манюков. Матвей Дюкарев, Дима Моргачев и Андрей Добрин попробовали себя в роли ведущего на радио, почтальонами побывали все. Кассиром банка стали Варя Чечетко, Матвей Марутян и Дима Орлов, Миша Рассохин и Ксения Савина. Фермерским делом занимались Артем Михайлюков, Варя Головина, София Проняева и Лиза Савушкина, парикмахерским — Софья Шматова, Алиса Полунина и Валерия Орлова. Дома строили Миша и Егор Сусловы. Но самой востребованной оказалась профессия пожарного. Мы прошли обучение и на пожарной машине поехали тушить настоящий пожар, настоящей водой! Это было классно и красиво!

За четыре часа отдыха в «КидБурге» мы получили представление о многих профессиях, получили за работу деньги и купили сувениры на память.

Наша учительница Марина Владимировна и родители с интересом наблюдали за нашим выбором профессий. Они были рядом с нами, но дали нам свободу действий, чтобы почувствовать уверенность в своих силах. Ведь в детском городе поощряются инициативность и независимость.

Ученики 2-го класса «Б» гимназии № 11