Чествовали лучших наставников

На торжественном приеме в Доме культуры железнодорожников в честь Дня тренера глава Ельца Е. В. Боровских и председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов поздравили спортивных наставников с их профессиональным праздником.

Лучшие тренеры Ельца на церемонии награждения.

Благодарностью депутата Государственной думы Николая Борцова отмечены тренеры: по самбо и дзюдо спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» В. Н. Агафонов, по боксу спортивно-патриотического клуба «Кристалл Елец» В. И. Измалков, старший преподаватель кафедры теории и методики физического воспитания ЕГУ им. И. А. Бунина, тренер по бадминтону областной спортшколы олимпийского резерва Е. В. Карташова, наставник молодежной команды ФК «Елец» А. С. Молодцов, тренеры по дзюдо и самбо спортшколы «Спартак» К. В. Савчишкин, по боксу спортшколы № 1 А. С. Черепников, по картингу спортшколы № 2 С. Ю. Щепелев.

Благодарности главы города «За заслуги в труде и добросовестную работу» удостоены тренеры спортшколы № 1: отделения спортивной гимнастики А. Н. Дзюндзяк, отделения плавания Т. Б. Моска, отделения легкой атлетики Н. В. Еремеев, отделения киокусинкай Е. В. Лаврищев и С. В. Семянников. Благодарственное письмо главы города «За добросовестный труд и за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Ельце» получила тренер отделения легкой атлетики А. В. Дорогова.

Благодарственным письмом управления физкультуры и спорта администрации городского округа город Елец награждены тренеры спортшколы «Спартак»: отделения дзюдо Н. С. Ларина, П. А. Балбеков, Д. Р. Рыжков, отделения гиревого спорта, заслуженный тренер России И. В. Новиков.

Победителем в номинации «Лучший тренер-наставник» стал А. В. Акопян — педагог дополнительного образования детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка, мастер спорта России по всестилевому каратэ, победитель и призер всероссийских соревнований.

В номинации «Лучший тренер-мастер» Дипломом за 1-е место награжден тренер по киокусинкай спортшколы № 1 Е. В. Лаврищев.

В номинации «Лучший тренер команды» Дип­лом за 1-е место вручили тренеру по баскетболу спортшколы № 1 О. Н. Недбайлову.