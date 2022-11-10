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Праздник!

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

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Сегодня в органах внутренних дел Российских Федераций отмечается один из наиболее важных праздников в системе МВД России. В связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел в Елецком ЛО МВД России на транспорте состоялось торжественное мероприятие.

Врио начальника Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте подполковник внутренней службы К. А. Костеньков поздравил всех с профессиональным праздником и наградил 44 сотрудников линотдел .

Константин Александрович поблагодарил коллег за высокие заслуги в решении оперативно-служебных задач и пожелал здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой и профессиональных успехов.

В этот торжественный день слова благодарности звучат в адрес ветеранов, которые достойно выполняли свой слу­жебный долг и продолжают передавать молодежи бесценный профес­сиональный опыт. Ветеранам вручены юбилейные медали к 85 лет ОБХССиС ГУРКМ НКВД СССР.

Как правило, свой профессиональный праздник сотрудники полиции встречают и принимают поздравления на посту, охраняя покой и сон граждан страны. Ведь, несмотря на то, что с течением времени много раз менялось название праздника, цель для сотрудников органов внутренних дел осталась та же: охрана покоя граждан и порядка в стране.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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