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СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

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Гражданин может обратиться в государственные органы и органы местного самоуправления в устной, письменной или электронной форме.

Граждане РФ имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам (ст. 33 Конституции РФ; ч. 1 ст. 2Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Кроме того, граждане вправе обращаться к Президенту РФ, как к главе государства, и в Администрацию Президента РФ. Такие обращения рассматривает Управление Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций в составе Администрации Президента РФ (п. 1, пп. «а»,«б» п. 4 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 17.02.2010 №201; п. 3 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 06.04.2004 № 490).

Обращения граждан могут быть в устной, письменной форме, а также в форме электронного документа. В последних двух формах различают такие виды обращений, как предложение, заявление и жалоба (п. 1 ст. 4Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В письменном обращении или обращении в форме электронного документа гражданин указывает (ст. 7Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»):

наименование органа, в который направляется обращение, либо Ф.И.О. или должность лица, к которому он обращается;

свои фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии);

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения (в обращении в форме электронного документа указывается адрес электронной почты);

суть предложения, заявления или жалобы.

Также необходимо проставить личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов к письменному обращению прикладываются документы и материалы либо их копии. К обращению в форме электронного документа необходимые документы и материалы прилагаются в электронной форме.

На официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления содержится информация в отношении организации работы с обращениями граждан. В частности, указывается порядок направления гражданами обращений, получения информации по вопросам их рассмотрения, а также порядок организации и проведения личного приема граждан. Кроме того, обращение возможно направить путем заполнения специальной формы на официальном сайте указанных органов.

По общему правилу письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу. Однако если, например, к их компетенции не относится решение вопросов, поставленных в обращении, такое обращение в течение семи дней со дня регистрации направляется компетентному органу или должностному лицу с уведомлением обратившегося лица о переадресации обращения (ч. 2, ч. 3 ст. 8Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Любое обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. Обращение, поступившее высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) и содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства РФ в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня его регистрации. В отдельных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом обратившегося лица (ч. 1 ст. 9, ст. 12Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением следующих случаев, перечисленных в п. 4 ч. 1, ч. 4 ст. 10, ч. 26 ст. 11Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Если причины, по которым не мог быть дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение (ч. 7 ст. 11Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

   Отказ в рассмотрении письменного обращения по причине отсутствия в нем личной подписи гражданина законодательством не предусмотрен. Вместе с тем на письменное обращение без указания фамилии гражданина или почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ (анонимное обращение), ответ не дается. Однако если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в соответствующий государственный орган (ч. 1 ст. 11Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; п. п. 2.2.1, 46 Инструкции, утвержденнойприказом МВД России от 29.08.2014 № 736;п. 5.4 Инструкции, утвержденнойприказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15.12.2004 № 161).

Олеся  РОЖКОВА,

старший юрисконсульт правового направления Елецкого ЛО МВД России на транспорте, капитан внутренней службы

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