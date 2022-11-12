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В Ельце родился будущий агробиолог

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12 ноября 1792 года в Ельце в семье священника родился будущий агробиолог, натурфилософ, основоположник теории земледелия в России Михаил Григорьевич Павлов. А еще его называют первым русским агрономом и основателем сельскохозяйственной науки в нашей стране.


Домашнее образование в Ельце


Дав мальчику домашнее образование в Ельце, родители поначалу направили Мишу по стопам отца. Он поступил в Воронежскую духовную семинарию. Однако закончив ее, понял, что священство совсем не его дело, и вскоре добился увольнения из духовного звания. У юноши начались мучительные «поиски себя», свойственные, наверное, всем молодым людям.
В 1813 году Михаил поступил в Харьковский университет, а годом позже перевелся на московское отделение медико-хирургической академии. Потом вдруг перешел на математическое отделение Московского императорского университета. При этом здесь он успевал ходить и на лекции по медицине. Наконец в 1815 году М. Г. Павлов блестяще окончил вуз, причем по двум направлениям!
За свою диссертацию по математике Михаил получил золотую медаль, а за труд по медицине — серебряную. Талантливого выпускника приметили и оставили при вузе, где он трудился в кабинете натуральной истории. Вскоре он становится доктором медицины, его командируют за границу — в Германию. Цель поездки в документах значится так: «Для усовершенствования в естественной истории и сельском домоводстве».


Что такое сельское домоводство?


Сельским домоводством в то время называлось искусство размножать полезные для людей растения и животных, одни словом, это примерно то, чем занимаются современные селекционеры.
За рубежом нашему земляку повезло. Он учился у знаменитого немца Альбрехта Тэера — основоположника мировой научной агрономии и вообще революционера в сельском хозяйстве, полностью пересмотревшего старые подходы к этой сфере, по сути, создателя сельхознауки.
Отучившись в Германии и возвратившись в Москву в 1820 году, М. Г. Павлов стал профессором столичного университета. Возглавил здесь кафедру минералогии и сельского домоводства. При этом талантливый ученый читал в МГУ лекции по физике, технологии, лесоводству и сельскому хозяйству. Современники отмечали ум Михаила Григорьевича, его логику и ясность изложения, умение обобщать и делать потрясающие выводы. Кстати сказать, он одним из первых начал поиск так называемой «теории всего», пытаясь доказать что: «химия, равно как физика, и все вообще естественные науки, имея один предмет — природу, должны быть озаряемы светом одной общей теории; ибо истина — сходство понятий с предметом — должна быть одна, поелику одна только есть природа; частные теории сказанных наук должны быть только отражением общей…».
К концу своей, увы, недолгой, но яркой жизни М. Г. Павлов был действительным членом Московского общества испытателей природы (1822), президентом Московского общества сельского хозяйства (с 1848), членом физико-медицинского общества. Награждался орденами св. Владимира 4-й ст. (1829), св. Станислава 3-й ст. (1834), св. Анны 2-й ст. (1836).


Тот самый Герцен


Популярность нашего земляка в университете была столь велика, что аудитория не вмещала всех студентов, желающих слушать его лекции. Философские идеи, высказываемые М. Г. Павловым, отразились не только в работах Герцена, но и Грановского, Белинского, многих других именитых мыслителей того времени.
Но, пожалуй, главное достижение Михаила Григорьевича в том, что он изменил устаревшую систему земледелия в России. Ученый доказал несостоятельность старого экстенсивного похода к земле, угрожавшего

плодородию почв. Помог обосновать новые методы, которые и ныне остаются в основе эффективного сельского хозяйства. Именно ему принадлежит пальма первенства применения научного подхода к земледелию в России.
Кроме того, М. Г. Павлов, пожалуй, впервые в нашей стране поставил на службу сельскому хозяйству химию, опубликовав труд «Земледельческая химия» (1825 г.). Он же был создателем и многолетним руководителем учебно-практического Бутырского хутора — первого опытного агрономического учреждения в империи, где на практике проверялись новейшие достижения сельхознауки.


Школа не Павла, но Павлова


Михаил Григорьевич стал основателем сельскохозяйственного образования в нашей стране. Подобные попытки были. Еще в 1797 году император Павел I издал указ об учреждении практической земледельческой школы «для скорейшего постижения нужных сведений и лучших приемов ведения хозяйства». В ней в течение 3 лет учились крепостные крестьяне, чтобы, «возвратясь в жилища свои, обрабатывая там выученным ими образом поля, могли склонить и других ощутительною прибылью подражать им». Однако вскоре это учебное заведение закрылось. Чиновники сетовали: «Крестьяне так худо понимали добрую цель учреждения, что выбранные для учения в эту школу шли в нее, как в рекруты: домашние считали их потерянными без возврата и провожали их из селения с плачем; у иных жены, сочтя взятых в учение мужей пропавшими, выходили снова замуж; у других дома были проданы, как выморочные; сами мужики, отторгнутые от своих жилищ, ехали в школу с твердым намерением забыть новые правила…».
А вот Московская земледельческая школа, созданная и открытая Павловым 27 августа 1822 года, напротив, стала востребованной и была первой настоящей кузницей агрономических кадров в России. Его книга «Курс сельского хозяйства» — настольный учебник многих поколений агрономов.
Михаил Григорьевич лично составлял учебные программы и планы по подготовке первых русских специалистов сельского хозяйства. Вот почему наш земляк по праву носит звание «дедушки русских агрономов».
М. Г. Павлов умер 15 апреля 1840 года в возрасте 47 лет, по всей видимости, сердце ученого не выдержало нагрузок. Однако за свою непродолжительную жизнь наш земляк успел сделать так много для своей Родины, что она и по сей день пользуется плодами его трудов.

Роман ДЕМИН

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