Наша история

40 лет назад, 12 ноября 1982 года, Генеральным секретарём ЦК КПСС был избран Юрий Владимирович Андропов. Его сын впоследствии вспоминал:

«Борьба с коррупцией, которая велась органами госбезопасности и отцом задолго до того, как он стал генсеком, громкий «аккорд» этой борьбы в последние месяцы его жизни получили, в общем-то, достаточно широкое признание и, видимо, были симпатичны людям. Во-вторых, с именем Ю. В. (обычно мы так называли отца) связаны попытки как-то перестроить нашу экономику. Потом – борьба за укрепление дисциплины.

Буквально на втором месяце пребывания на посту генсека Ю. В. поставил вопрос ребром: нам нужно разобраться с тем обществом, которое мы построили. Это была очень серьезная заявка. Сейчас многие говорят, что Андропов являлся лишь мини-реформатором, перетасовывающим кадры партноменклатуры. Уж поверьте мне – у Ю. В. были очень большие радикальные замыслы. Не случайно и в народе появились весьма масштабные надежды…

В начале семидесятых, когда практически ни одна газета не выходила без обильных ссылок на Леонида Ильича, я не выдержал и спросил у отца:

«Неужели тебе не понятно, что все возвращается на круги своя, только в еще более зловещей форме? Ведь в конце концов терпение у истории небегранично».

Отец взорвался:

«Слушай, ты, умник! Думаешь, эти вопросы возникают только у тебя?»

Я ответил, что так не думаю, потому, дескать, к тебе и обращаюсь. Ю. В. с большим раздражением, вроде как я ему наступил на больную мозоль, признался, что при случае прямо сказал Брежневу о «явных перехлестах», которые ассоциируются с «определенным временем». Ну и что? В результате вот уже полтора месяца Леонид Ильич мне не звонит…»» («Комсомольская правда», 10-13 июня 1994 года)