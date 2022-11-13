Технологии подвели

Дорожно-строительную фирму обязывают исправить погрешности в работе, выявленные в течение гарантийного срока ремонта проезжей части на ул. Космонавтов.

По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, этот надзорный орган проверил обращение ельчан по вопросу ремонта дорожного полотна на ул. Космонавтов, поступившеее заместителю прокурора области Руслану Стрельникову в ходе личного приема.

Прокурорской проверкой установлено, что 17 и 27 июня уходящего года в администрацию Ельца поступили коллективные обращения о частичном разрушении дорожного покрытия проезжей части автомобильной дороги. За подписью и. о. главы города в адрес заявителей был направлен ответ, в котором сообщалось, что по условиям муниципального контракта на ремонт дороги, заключенного с ООО «Технологии строительства», гарантийный срок выполненных работ составляет 5 лет.

В связи с этим 7 июля руководителю подрядной организации направили претензию о необходимости устранить в 10-дневный срок дефекты дорожного покрытия по ул. Космонавтов.

Однако проверка, проведенная в октябре прокуратурой Ельца совместно с городским отделом ГИБДД, установила: по всей протяженности автомобильной дороги проезжая часть имеет многочисленные дефекты, затрудняющие движение транспорта.

Результаты проверки стали основанием для внесения представления в адрес начальника муниципального управления дорог, транспорта и благоустройства. В отношении уполномоченного должностного лица управления возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог).

Кроме того, в адрес начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Ельцу внесено представление об устранении нарушений законодательства о государственном контроле (надзоре) в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Устранение нарушения взято прокуратурой Ельца на контроль.