Эксклюзив своими руками

В детском технопарке «Кванториум» Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий приступили к изготовлению новогодних игрушек.

Воспитанники «Кванториума» Павел Некрасов и Ярослав Дроздов за работой.

Уже второй год воспитанники реализуют свои идеи: будущие украшения проектируют с помощью специальных дизайнерских программ, а затем воплощают задуманное в жизнь на 3D-принтере или с помощью лазерного гравера, дополняя новогодние украшения вручную интересным декором. Школьники создают их под руководством опытных наставников «Промдизайнквантума» и хайтек-цеха Р. С. Меркулова, Ю. Г. и Т. С. Бунеевых.

Сделанные здесь оригинальные игрушки используются для убранства новогодней елки, украшения помещений колледжа и технопарка, их также дарят многочисленным гостям во время проведения торжеств и других мероприятий.

Школьники изготавливают не только новогодние украшения: на протяжении всего года они производят туристические сувениры с символикой города.