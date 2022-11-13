«Ликерку» перекроют

Московское АО «Росспиртпром», на чьем балансе находится здание бывшего Елецкого ликеро-водочного завода, намерено частично отремонтировать этот объект культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Производство на ЕЛВЗ (одном из старейших предприятий отрасли) по решению администрации тогда еще ФГУП «Росспиртпром» законсервировали с 22 февраля 2006 года. С тех пор комплекс зданий этого памятника истории и архитектуры на ул. Пушкина простаивает и постепенно разрушается.

На сегодняшний день разработан проект первоочередных противоаварийных работ по ремонту кровли главного корпуса ОКН, «Росспиртпром» — в поисках подрядчика. Предполагается демонтаж и замена элементов стропильной системы, перекрытий, покрытий кровли и водостока. Крыть собираются оцинкованной сталью. Начальная (максимальная) цена контракта — более 8,3 миллиона рублей.