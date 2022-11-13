О пенсии инвалидам

Сегодня в регионе пенсии по инвалидности получают более 107 тысяч человек, из них почти 2700 — ельчане. Специалисты отделения ПФР по Липецкой области по просьбе журналистов «КЗ» ответили на вопросы, касающиеся этого вида государственной поддержки.

— Что становится основанием для назначения пенсии по инвалидности?

— Она устанавливается независимо от причины инвалидности, длительности стажа и числа пенсионных коэффициентов, а также от планов человека продолжать трудовую деятельность в дальнейшем. Ее размер складывается из страховой пенсии (зависит от стажа и заработанных коэффициентов) и фиксированной выплаты, она назначается в твердом размере и зависит от категории инвалидности.

— А если у человека с инвалидностью нет трудового стажа?

— Тогда назначается социальная пенсия по инвалидности. Например, к этой категории могут относиться дети-инвалиды и инвалиды с детства. Размер социальной пенсии также зависит от присвоенной им группы. К примеру, с первой получают 16619,39 рублей, у инвалидов с детства второй группы соответственно 13849,69 руб.

— На какие еще выплаты может рассчитывать человек с ограниченными физическими возможностями?

— На ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), ее размер также зависит от группы: граждане с первой группой получают 4430,70 руб., второй — 3164,22 руб., третьей — 2532,98 руб. При этом сумма ЕДВ зависит от того, полностью или частично он выбрал набор социальных услуг или вовсе отказался от него.

— Подлежат ли эти пенсии увеличению?

— Их размер, как и ЕДВ, ежегодно индексируются государством. В 2022 году страховая пенсия была проиндексирована уже дважды — с 1 января и 1 июня. Ежемесячная денежная выплата подрастает один раз в год — с 1 февраля.

— Какие документы нужны для оформления?

— С этого года страховая и социальная пенсии по инвалидности, а также ЕДВ назначаются со дня признания гражданина инвалидом на основании данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ) без заявления. Поэтому приходить в клиентские службы ПФР не нужно — специалисты все сделают самостоятельно.

Подготовила

Т. ЩЕРБАТЫХ.

КСТАТИ:

В 2022 году официальный канал ПФР появился в Telegram. Его подписчики первыми узнают о новостях, оперативно получают ответы на вопросы, разъяснения пенсионного и социального законодательства и всю самую достоверную информацию. Например, по вопросам пенсионного обеспечения, начисления и перерасчета пенсий, социальных выплат семьям с детьми, об использовании средств материнского (семейного) капитала и многое другое. Подписаться на канал просто: https://t.me/pensionfond.