Ноябрь, богатый на медали для «Спартака»

Воспитанники елецкой спортшколы «Спартак» с начала ноября добились успехов во многих соревнованиях.

Так, на первенстве Липецкой области по самбо (проходило в МАУ ФОК «Воргол») среди юношей и девушек 16 — 18 лет первые места в своих весовых категориях заняли ельчане Ксения Загрядских и Анна Боева (65 кг), вторые — Алина Воротынцева и Даниил Тихонов, третьи — Павел Белых (58 кг) и Никита Неделин.

Это хорошие результаты, ведь в соревнованиях приняли участие 83 спортсмена и 8 команд.

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Егор Сафонов завоевал «серебро» на первенстве города Липецка по дзюдо «Золотая осень» в возрастной группе 2011 — 2012 г. р.

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Четыре золотые медали получили в своих весовых категориях елецкие спартаковцы в соревнованиях на первенстве Липецкой области по самбо среди юниоров и юниорок и в чемпионате Липецкой области по самбо среди мужчин и женщин.

На высшую ступень пьедестала почета поднялись Ксения Загрядских, Алина Воротынцева, Иван Тошин и Руслан Моисеев. Второе место — у Артура Бабаева.

Елецкие спартаковцы Иван Тошин и Руслан Моисеев с наградами



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На региональном турнире по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященном памяти заслуженного мастера спорта СССР Алексея Алексеевича Тюрина, у спартаковцев 3 высшие награды.

Их получили Ксения Загрядских, Мария Трубицына и Кирилл Кудрявцев. Достойно выступили Ярослав Степанищев (второе место), Алина Воротынцева и Иван Панарин (третьи места).

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Воспитанники спортшколы «Спартак» представляли Елец в Воронеже на IV открытом областном турнире по дзюдо, посвященном Дню сотрудников ОВД России.

В соревнованиях приняли участие команды из разных городов: Курска, Тулы, Рассказова, Тамбова, Старого Оскола, Белгорода, Боброва, Липецка, Нововоронежа. Первые места в своих весовых категориях заняли Никита Неделин, Никита Кузнецов и Ирина Ушакова, третьи — Герман Шарапов и Мирон Писаренко.