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Национальный проект

Успех — это результат упорного труда

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В образовательном центре «Сириус» (Краснодарский край) завершился финал второй международной олимпиады по финансовой безопасности, где в числе победителей и призеров — девятиклассница гимназии № 97 Дарья Сухарева, о которой мы писали ранее. Журналистка «Красного знамени» задала ей несколько вопросов.

Дарья Сухарева на международной олимпиаде по финансовой безопасности.

— Даша, поздравляем тебя с победой! Как считаешь, в чем причина твоего успешного выступления?
— Спасибо за поздравление! Конечно, очень рада, что смогла победить на международной олимпиаде. Успех — это результат упорного труда. И хотя стараюсь много заниматься математикой, информатикой, экономикой, эта победа стала для меня приятной неожиданностью.
— Какие задания пришлось выполнять на олимпиаде?
— Отбор на эти представительные состязания проходил в два этапа. На каждом предлагались интересные задачи по математике и информатике. В финале в Сочи столкнулась с вопросами по обществознанию и праву. И хотя на подготовку выделили мало времени, а олимпиадные задания были сложными, мне удалось с ними справиться.
— Олимпиада посвящалась финансовой безопасности. Как думаешь, почему?
— Считаю, что финансы — это немалая часть жизни, которая касается каждого человека. От того, как мы умеем распоряжаться своими деньгами, кому можем их доверить, а кого стоит опасаться, зависит не только личное финансовое благополучие, но и экономика всей страны.
Моя бабушка Юлия Михайловна работала главным бухгалтером, поэтому я еще в детстве слышала от нее рассказы о работе с цифрами, с большими объемами данных. Меня это интересовало.
— Какие еще предметы в школе тебе интересны?
— Я занимаюсь в центре поддержки одаренных детей «Стратегия» на базе школы № 24. Кроме математики и информатики, углубленно изучаю английский язык.
— Многие ученики жалуются на нехватку времени, а как ты все успеваешь?
— И у меня бывает так, что времени не хватает, но считаю, что не стоит зацикливаться только на учебе. Для гармоничного развития важна физическая активность, прогулки и общение с друзьями.
— Кем видишь себя в будущем?
— После окончания школы буду стараться поступить в университет, чтобы получить хорошее высшее образование и в дальнейшем быть специалистом в направлении, связанном с IT-сферой, финансами и аналитикой.
— Что посоветуешь ребятам, которые в следующем году примут участие в олимпиадах?
— Никогда не опускать руки, не расстраиваться, если что-то не получается с первого раза. Обязательно продолжать двигаться вперед к намеченной цели.
Очень хочется, чтобы олимпиадное движение школьников развивалось, так как это реальная возможность проявить себя и выйти на новый уровень знаний.

Мария МЕРЕНКОВА

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