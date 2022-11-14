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Общество

Разные истории елецких собак

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В приют для животных «Пушистый домосед» нередко обращаются люди с просьбой помочь попавшим в беду безнадзорным собакам.



  • Пес у дороги
    Совсем недавно позвонила по телефону женщина и сообщила, что на улице Зеленой (район главного корпуса елецкого филиала РосНОУ) на обочине дороги лежит небольшой песик, видимо, сбитый машиной.
    По словам неравнодушной ельчанки, у собачки чип в ухе (это значит она побывала в отлове, ее привили от бешенства и вновь выпустили на улицу). Женщина рассказала, что пес пытается встать, но это у него не выходит…
    Я тут же выехала обратилась по телефоу в филиал РосНОУ и нашла тут отклик. Одна из преподавательниц Ольга Владимировна и студент вуза (увы, не успела спросить их фамилии) согласились помочь погрузить раненую собаку в машину.
    Отдельное спасибо и низкий поклон руководителю ООО «Аквалей» Игорю Васильевичу Островскому и нашему волонтеру Дмитрию Моисееву, которые также не остались равнодушными к судьбе попавшего в беду несчастного животного.

    Его назвали Гордик
    В итоге общими усилиями удалось доставить песика в ветеринарную клинику, сделать ему рентген и оказать необходимую медицинскую помощь.
    Оказалось, собака скорее всего попала под автомобиль и после сильного удара получила двойной перелом таза. При этом животное чувствовало постоянную боль и ему требовалась непростая операция. Поскольку подобных хирургических вмешательств в Ельце не делают, пришлось везти раненую дворнягу в одну из липецких ветклиник.
    Слава Богу, эта история закончилась хорошо благодаря помощи добрых, неравнодушных людей. Мы назвали пса Гордик. И, знаете, я горжусь, что в нашем городе живут добрые, сострадательные и отзывчивые к чужой беде (пусть и собачьей) ельчане!

    Потеряшка с площади Ленина
    Очередной звонок в приют «Пушистый домосед». Моя давняя знакомая, педагог Лидия Александровна Щиголева рассказывает, что к автобусной остановке «Площадь Ленина» несколько дней назад прибилась грустная собачонка с биркой на ухе.
    По своему опыту знаю, что порой отловщики (люди, которые по контракту изымают собак с улиц и прививают их от бешенства) должны после прививки доставить животное в то же место, где отловили. Но так получается далеко не всегда. На деле на елецких улицах может оказаться дворняга из Тамбова, Рязани, Курска… Как правило в незнакомом месте такие четвероногие становятся беспомощными. Их гоняют местные псы, защищающие свою территорию. Видимо, из этого разряда оказалась и описанная Лидией потеряшка.

    Счастливый конец
    Договорилась с Лидией о том, что прежде чем собачка попадет в приют «Пушистый домосед», моя новая знакомая отвезет ее в ветклинику для диагностики состояния здоровья. Врачи констатировали у животного загноение шрама от шва, оставшегося, по всей видимости, из-за некачественно сделанной операции по стерилизации. Лида искренне сочувствовала собаке и временно забрала ее к себе в квартиру (собачка на фото в машине). А через непродолжительное время мы нашли четвероногому новую хозяйку в селе Донском.
    Вновь история со счастливым концом — пример того, как отзывчивость и благой поступок одного человека помогает свершиться хорошему делу, заряжая добром окружающих людей.

    Трагедия на окраине Ельца
    Увы, добро не всегда довлеет над злом. Пример тому — дикий случай, приключившийся 28 октября с двумя бездомными собаками в Ольшанце, на границе нашего города и Елецкого района.
    Двуногие нелюди, отправившись на охоту, видимо, не добыли дичи. И тогда решили расстрелять невинных собак, подвернувшихся им под руку: безжалостно убили двух несчастных животных просто так, ради забавы (на фото). Этих стрелков (их было четверо, в зеленом автомобиле «Нива») видели свидетели, которые хотят наказать современных варваров за жестокость, чтобы убийцы не чувствовали безнаказанность и не творили больше зла.
    В прокуратуру и полицию поданы заявления о преступлении. На место трагедии выезжал участковый. Очень надеюсь (как и многие ельчане, откликнувшиеся на
  • этот вопиющий случай в соцсетях), что виновные в убийстве собак понесут заслуженное наказание.

Надежда АИПОВА,
учредитель и председатель общественной организации «Елецкое городское общество защиты животных «Пушистый домосед»

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