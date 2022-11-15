Профилактика табакокурения. Об электронных сигаретах.

Вошедшие в моду в последнее время электронные сигареты, кальяны – новая угроза здоровью населения, особенно молодежи. Задачей производителей электронных сигарет является создать иллюзию курения, а для этого используются те же химические соединения, которые искусственно добавляют и в обычные сигареты. Прежде всего: жидкости, используемые в электронных сигаретах, содержат никотин. При курении электронных сигарет никотин попадает в легкие и там быстро всасывается в кровь. Уже через 8 секунд после затяжки электронной сигареты он попадает в мозг. В мозгу никотин вызывает спазм сосудов и кислородное голодание, гибель клеток, отвечающих за сообразительность и интеллект.

Кровеносные сосуды под действием никотина постепенно истончаются, теряют эластичность, рвутся под давлением крови — а это приводит к кровоизлияниям в мозг (инсультам), заболеваниям сердца (инфаркт миокарда), почек, развивается ранний атеросклероз сосудов ног (который приводит к гангрене и ампутации).

27 июля 2016 года специалисты из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли определили, какие токсичные вещества образуются при курении электронных сигарет. Выяснилось, что термическое разложение пропиленгликоля и глицерина, являющихся основой жидкости для заправки электронной сигареты, приводит к высвобождению акролеина, формальдегида и ацетальдегида, которые обладают токсичными свойствами. В целом, исследователи обнаружили значительное завышение уровней 31 вредного химического соединения, в том числе два, которые никогда не были найдены ранее в парах электронных сигарет — окись пропилена и глицидол.

Так же ученые определили влияние продолжительности парения. Оказалось, что при первой затяжке и через 10 минут после включения сигареты концентрации побочных веществ изменялись. Их количество в паре постепенно выросло в несколько раз, причем скорость роста зависела от напряжения батареи и высвобождаемого соединения. Например, при 3,8 вольт в первые пять затяжек выпускалось по 0,46 микрограмм акролеина, однако после того, как устройство нагрелось, этот показатель вырос до 8,7 микрограмм.

Для сравнения, обычные сигареты выделяют от 400 до 650 микрограмм акролеина на одну сигарету, что и составляет основной поток побочных выбросов. Предполагая, что 20 затяжек на электронной сигарете эквивалентно курению обычной сигареты, то общий объем выбросов акролеина для электронной сигареты равен примерно от 90 до 100 микрограммов (данные значения справедливы только для качественных дорогих устройств известных брендов, которые применялись в исследовании).

На январь 2014 года существовало 466 брендов электронных сигарет и 7764 уникального аромата, тенденция развития рынка предполагает увеличение этих цифр на сегодняшний день. Такое структурное многообразие делает исследование химического состава не только пара, производимого электронными сигаретами и вэйпами, но и самих жидкостей сложно выполнимой задачей до тех пор, пока производство не будет сертифицировано и урегулировано на государственном уровне.

Кроме всего прочего, у электронных сигарет есть еще одна особенность — иногда они взрываются. Подобные случаи были зафиксированы как в России, так и за рубежом.

Электронная сигарета действительно работает на пропаганду курения. Курильщики обычно переходят на электронные сигареты для того, чтобы бросить курить. А вот некурящие покупают эти сигареты для того, чтобы начать.

Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья, немногие горожане стремятся избавиться от никотиновой зависимости. Либо человек не осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья или считает, что болезнь его не коснется, либо привычка курить настолько сильна, что нет возможности от нее отказаться.

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