Мир увлечений Вячеслава Червякова

Мария МЕРЕНКОВА

Вячеслав Червяков занял первое место в федеральном конкурсе «Моя страна моя Россия» в номинации «Мое ремесло» с проектом, который направлен на приобщение детей к народной культуре родного края, ее этнографическим особенностям.

Вячеслав Червяков за ткацким станком.

Вторая победа

Выпускник ЕГУ им. И. А. Бунина стал победителем престижного творческого состязания во второй раз. Впервые завоевать награду удалось в 2020 году, тогда молодой ткач представлял свою работу под названием «Возрождая традиции, помогаем детям». После этого Вячеслав провел 216 мастер-классов и даже в период пандемии занятия шли в онлайн-формате.

Новый проект — для детей и молодежи от 7 до 17 лет, а также сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающих на территории Липецкой области и в Центральном федеральном округе. Занятия подразумевают проведение уроков по лепке традиционной глиняной игрушки, изготовлению гончарных изделий, ткачеству и плетению поясов.

Организаторы конкурса отметили грамотно подобранные Вячеславом средства и методы обучения народным ремеслам. Специалисты считают, что такие занятия могут стать фактором коррекции и компенсации недостатков в психофизической сфере для детей с ОВЗ, поскольку развивают мелкую моторику рук, творческое и логическое мышление.

Мама

приоткрыла дверь

Вячеслав уже много лет профессионально занимается ткачеством и плетением поясов. Еще в детстве проникся любовью к народному ремеслу, к которому его приобщила мама — мастер глиняной игрушки Ольга Червякова. Интересно, что свои навыки она передала именно сыну, а не дочери, которая предпочла искусству спорт и сейчас преподает адаптивную физкультуру в ЛГПУ.

— На то, чтобы освоить это дело, у меня ушли годы, — признается молодой человек. — Мама приоткрыла мне дверь в этот удивительный мир народной культуры, а учился я всему сам. Посещал различные мероприятия, ходил в музеи, изучал литературу. Потом мне попала в руки книга новгородской мастерицы Елены Осиповой, из которой я узнал много нового о ткачестве, плетении. Она значительно облегчила мой профессиональный путь. Впоследствии я сам приехал в Великий Новгород, чтобы обучаться у Елены Ивановны.

Первая победа случилась девять лет назад: тогда еще совсем простые пояса Вячеслав отправил на конкурс «Хоровод традиций». Прошел на всероссийский этап и поехал в Карелию, где представил выставку своих работ. Там начинающий мастер получил в награду медаль и премию Президента РФ в поддержку талантливой молодежи. Два раза становился дипломантом крупнейшего конкурса народных мастеров России «Русь мастеровая», а также Дельфийских игр. Так он набрался опыта по всей стране. Сейчас Вячеслав — мастер своего ремесла и передает знания и навыки детям.

Единственный

в регионе

Основное рабочее устройство Вячеслава Червякова — ткацкий станок. В него заправляются разноцветные нити, а затем, действуя последвательно, мастер своими руками создает пояс — настоящее произведение искусства. Заправка станка — дело непростое, требующее внимания, аккуратности и терпения. Ведь здесь одна ниточка, так называемая уточная нить, скрепляет меж собой все остальные и порождает ткань, да еще и с задуманным мастером узором. Ну чем не волшебство?!

Это довольно редкое ремесло, а специалистов в Черноземье, владеющих большинством его техник, и вовсе единицы. Молодой ремесленник Червяков считает, что ткачество и плетение поясов могло бы стать брендом Липецкой области, как елецкие кружева и романовская игрушка, которой он, кстати, тоже с удовольствием занимается. Только по поясам в регионе он пока единственный мастер. Вся надежда на учеников, которых с каждым годом становится все больше.

Вячеслав Червяков считает себя счастливым человеком и говорит, что у него есть все, что ему нужно. Для него счастье точно не в деньгах. Оно в любви — к жизни, к родителям, к родине.

— Смысл жизни состоит в том, чтобы оставить что-то после себя, — говорит парень. — Любой творческий человек занимается делом не для личной нужды, а чтобы это увидели другие. Жизнь продолжается в детях. Мечтаю, что однажды и моя в них продолжится.