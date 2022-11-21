Мир увлечений Вячеслава Червякова
Мария МЕРЕНКОВА
Вячеслав Червяков занял первое место в федеральном конкурсе «Моя страна моя Россия» в номинации «Мое ремесло» с проектом, который направлен на приобщение детей к народной культуре родного края, ее этнографическим особенностям.
Вторая победа
Выпускник ЕГУ им. И. А. Бунина стал победителем престижного творческого состязания во второй раз. Впервые завоевать награду удалось в 2020 году, тогда молодой ткач представлял свою работу под названием «Возрождая традиции, помогаем детям». После этого Вячеслав провел 216 мастер-классов и даже в период пандемии занятия шли в онлайн-формате.
Новый проект — для детей и молодежи от 7 до 17 лет, а также сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проживающих на территории Липецкой области и в Центральном федеральном округе. Занятия подразумевают проведение уроков по лепке традиционной глиняной игрушки, изготовлению гончарных изделий, ткачеству и плетению поясов.
Организаторы конкурса отметили грамотно подобранные Вячеславом средства и методы обучения народным ремеслам. Специалисты считают, что такие занятия могут стать фактором коррекции и компенсации недостатков в психофизической сфере для детей с ОВЗ, поскольку развивают мелкую моторику рук, творческое и логическое мышление.
Мама
приоткрыла дверь
Вячеслав уже много лет профессионально занимается ткачеством и плетением поясов. Еще в детстве проникся любовью к народному ремеслу, к которому его приобщила мама — мастер глиняной игрушки Ольга Червякова. Интересно, что свои навыки она передала именно сыну, а не дочери, которая предпочла искусству спорт и сейчас преподает адаптивную физкультуру в ЛГПУ.
— На то, чтобы освоить это дело, у меня ушли годы, — признается молодой человек. — Мама приоткрыла мне дверь в этот удивительный мир народной культуры, а учился я всему сам. Посещал различные мероприятия, ходил в музеи, изучал литературу. Потом мне попала в руки книга новгородской мастерицы Елены Осиповой, из которой я узнал много нового о ткачестве, плетении. Она значительно облегчила мой профессиональный путь. Впоследствии я сам приехал в Великий Новгород, чтобы обучаться у Елены Ивановны.
Первая победа случилась девять лет назад: тогда еще совсем простые пояса Вячеслав отправил на конкурс «Хоровод традиций». Прошел на всероссийский этап и поехал в Карелию, где представил выставку своих работ. Там начинающий мастер получил в награду медаль и премию Президента РФ в поддержку талантливой молодежи. Два раза становился дипломантом крупнейшего конкурса народных мастеров России «Русь мастеровая», а также Дельфийских игр. Так он набрался опыта по всей стране. Сейчас Вячеслав — мастер своего ремесла и передает знания и навыки детям.
Единственный
в регионе
Основное рабочее устройство Вячеслава Червякова — ткацкий станок. В него заправляются разноцветные нити, а затем, действуя последвательно, мастер своими руками создает пояс — настоящее произведение искусства. Заправка станка — дело непростое, требующее внимания, аккуратности и терпения. Ведь здесь одна ниточка, так называемая уточная нить, скрепляет меж собой все остальные и порождает ткань, да еще и с задуманным мастером узором. Ну чем не волшебство?!
Это довольно редкое ремесло, а специалистов в Черноземье, владеющих большинством его техник, и вовсе единицы. Молодой ремесленник Червяков считает, что ткачество и плетение поясов могло бы стать брендом Липецкой области, как елецкие кружева и романовская игрушка, которой он, кстати, тоже с удовольствием занимается. Только по поясам в регионе он пока единственный мастер. Вся надежда на учеников, которых с каждым годом становится все больше.
Вячеслав Червяков считает себя счастливым человеком и говорит, что у него есть все, что ему нужно. Для него счастье точно не в деньгах. Оно в любви — к жизни, к родителям, к родине.
— Смысл жизни состоит в том, чтобы оставить что-то после себя, — говорит парень. — Любой творческий человек занимается делом не для личной нужды, а чтобы это увидели другие. Жизнь продолжается в детях. Мечтаю, что однажды и моя в них продолжится.