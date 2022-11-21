Ученики о В. П. Кузовлеве

Наталья ПАЧИНА,

доктор психологических наук, профессор кафедры социологии ЛГТУ

К 75-летию одного из самых известных елецких ученых, педагогов Валерия Петровича Кузовлева Липецкий государственный технический университет опубликовал сборник статей его аспирантов и докторантов, посвященный многолетней работе юбиляра в сфере образования.

В. П. Кузовлев.

Цифры и факты

В. П. Кузовлев посвятил труду в ЕГУ имени И. А. Бунина (прежде ЕГПИ) более полувека. За это время он опубликовал около 500 печатных работ по психолого­-педагогическим дисциплинам, методикам преподавания математики, физики не только на русском, но и переведенных на английский, польский, немецкий, болгарский языки. Под руководством Валерия Петровича защищено свыше 30 кандидатских и докторских диссертаций. С 1998 по 2015 годы Кузовлев возглавлял совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по психолого-педагогическим дисциплинам, где соискатели защитили более 500 диссертаций.

Созидатель

«О человеке, который не только пример для своих учеников, но и яркий вдохновитель, свет в мире знаний, говорят — учитель учителей. Так я могу сказать о Валерии Петровиче Кузовлеве», — написала о юбиляре кандидат педагогических наук, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России — 2005», обладатель малого хрустального пеликана, учитель начальных классов лицея с. Долгоруково Т. П. Сараева.

Посвятив всю свою жизнь университету, Валерий Петрович остался предан идее созидания, развития и творчества. Он прошел путь от преподавателя до ректора, создал в малом городе России университет, ставший одной из градообразующих организаций.

Кандидат педагогических наук, доцент О. В. Тулинова констатирует: «Новый статус вуза не только открывал перед коллективом большие перспективы развития, но и ко многому обязывал. Под руководством В. П. Кузовлева и по его инициативе созданы научно-методический учебный комплекс, объединивший около 60 учебных заведений (школы, ссузы) Липецкой, Орловской, Тульской, Смоленской, Белгородской и Московской областей, уникальный проект «Национальный парк Липецкой области» «Бунинская Россия», установлены и успешно развивались международные, научные, деловые и культурные связи не только с ведущими российскими вузами, но и с университетами Австрии, Германии, Англии, Австралии, Словении, Болгарии.

При участии Валерия Петровича начаты восстановительные работы в усадьбе И. А. Бунина в Озерках, а также учреждена кафедра историко-культурного наследия по изучению жизни и творчества великих земляков елецкой земли, создано 18 факультетов, готовящих специалистов разного профиля, построены здания главного корпуса ЕГУ и уникальной научной библиотеки».

Развитие вуза

Научный синтез реализованных В. П. Кузовлевым идей на посту ректора (он занимал эту должность с 1987 по 2013 годы) позволил выделить магистральные линии в развитии вуза. Одна из них — полипрофессионализм. Университет, еще будучи в статусе института, начал участвовать в экспериментальной программе по подготовке специалистов для сельских малокомплектных школ. Специфика подготовки — освоение студентами двух и более профессий. Тысячи выпускников получили возможность работать по нескольким специальностям. Это позволило трудоустроить выпускников в различные школы не только Липецкой, но и других областей.

Кандидат педагогических наук, доцент, советник при ректорате ЛГТУ В. В. Ковригин пишет: «Университет под руководством В. П. Кузовлева закладывал мощную научную базу в каждого своего студента и аспиранта. Благодаря этому ЕГУ им. И. А. Бунина славится своими выпускниками».

Будущее —

за провинциальными университетами

Еще одно направление развития ЕГУ им. И. А. Бунина — плодотворное сотрудничество вуза с ЛГТУ.

Доктор технических наук, профессор, первый проректор ЛГТУ А. К. Погодаев отмечает: «Профессиональная деятельность Валерия Петровича Кузовлева позволяет сделать вывод, что будущее принадлежит провинциальным университетам. Университеты малых городов занимают среди них особое место. Именно на базе таких университетов возможно конструирование моделей нового образования, способных отвечать глобальным вызовам современности».

«Его заслуги… неоценимы»

Международное сотрудничество ЕГУ им. И. А. Бунина многогранно. Доктор педагогических наук, профессор Юго-Западного университета им. Н. Рильского Л. З. Цветанова-Чурукова об одном из его направлений написала: «Доктор педагогических наук, профессор Валерий Петрович Кузовлев проявивил завидную дальновидность и стратегическое мышление в международных научных и образовательных контактах, построенных на общечеловеческих ценностях и добрых народных традициях, за что мы, болгарские ученые, педагоги и молодые исследователи из ЮЗУ им. Н. Рильского, должны выразить ельчанину огромную признательность и благодарность. Его заслуги в развитии современной педагогики в Болгарии неоценимы. И если сегодня перед нами стоят вызовы действительно сложного и меняющегося мира, то мы уверены, что вузы Липецкой области с еще большим рвением и ответственностью будут выполнять свою миссию по созданию науки и образования на мировом уровне, будут источником прогрессивных идей и свободолюбия. Я горжусь тем, что принадлежу к научной школе профессора, доктора наук В. П. Кузовлева».

Жизнь подчинена движению вперед

С 2016 по 2019 годы Валерий Петрович работал уполномоченным по правам человека в Липецкой области и активно взаимодействовал не только с органами государственной власти, общественными организациями и их лидерами, но и с простыми гражданами.

Валерий Петрович избран академиком ряда российских вузов, президиум Академии информатизации образования наградил его золотой медалью «За выдающиеся научные достижения и весомый вклад в становление и развитие Академии информатизации образования».

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и образовательных технологий ЕГУ им. И. А. Бунина И. Г. Алмазова констатирует: «Среди выдающихся ученых, педагогов, управленцев Липецкой области особое место занимает В. П. Кузовлев — выпускник ЕГПИ, учитель математики, кандидат педагогических наук, доцент, ректор, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, обладатель знака «Ректор года» в 2005 и 2009 годах, награжденный медалью К. Д. Ушинского «За заслуги в области педагогических наук», «Золотой версальской медалью» за заслуги в руководстве высшим учебным заведением (2008 г.), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2009 г.), удостоенный звания «Ученый года» (2010 г.), почетный гражданин Ельца (2011 г.). Валерий Петрович был и остается олицетворением настоящего педагога, ученого, управленца, труженика, мыслителя, заложившего основы подготовки профессионалов-педагогов, в том числе и для начальной школы».

О. В. Тулинова итожит: «Оглядываясь назад, понимаешь, что в творческой биографии и исканиях В. П. Кузовлева никогда не было ничего случайного, отвлекающего. Вся его жизнь подчинена стремлению двигаться вперед».