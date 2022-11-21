Три предложения депутата Дьяконовой

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

Депутат Государственной Думы от Липецкой области Т. И. Дьяконова на встрече фракции «Единой России» с главой «РЖД» О. В. Белозеровым предложила реализовать в Ельце несколько проектов.



Два вокзала в одном

Например, она призвала создать единый комплекс, в который войдут автостанция № 1 и железнодорожный вокзал. Сегодня их разделяет заросший дикими посадками склон, где горожане протоптали тропинки. Безусловно, проход в неустановленном месте прямо через рельсовые пути экономит время, но подвергает опасности жизнь и здоровье людей.

Кстати сказать, эта идея не нова. Еще в советские времена в прошлом веке уже обсуждалась перспектива объединения двух транспортных узлов для того, чтобы решить проблемы безопасности и благоустройства, сделать пребывание здесь ельчан и гостей города удобным и комфортным. Кажется, дело даже доходило до разработки проекта и договоренностей о долях финансового участия соответственно города и железнодорожного ведомства в будущей стройке. Но, увы, задуманное так и не пришлось воплотить в жизнь: пока разговоры разговаривали, наступили лихие 90-е годы, и всем стало не до глобальных проектов.

Отрадно, что сегодня депутат Госдумы от региона решила вернуться к давней идее и внесла предложение главе «РЖД» Белозерову. Судя по сообщениям в СМИ, Олег Валентинович заинтересовался проектом, сказав, что в других российских городах есть подобный опыт объединения железнодорожных и автотранспортных вокзалов, и согласился включить вопрос для обсуждения рабочей группой.

Доска почета работников ж/д

Другое предложение Т. И. Дьяконовой касается открытия в обновленном парке железнодорожников Доски почета. Депутат мотивировала его тем, что в Ельце традиционно живут и работают люди этой важной и нужной профессии, к тому же город располагает сразу двумя учебными заведениями, готовящими кадры для отрасли: ЕТЖТ — филиал РГУПС и железнодорожный техникум эксплуатации и сервиса. Доска почета, как уважение к людям труда и их заслугам, по мнению Т. И. Дьяконовой, — отличный пример неформальной профориентации.

И эта идея не нова! Не далее как в 2018 году город готовился широко и торжественно отметить 150-летие открытия железнодорожного движения от Ельца до Грязей: как известно из истории, это произошло в августе 1868 года. Четыре года назад занимающий тогда должность заместителя главы администрации Ельца В. А. Щепетильников, сам потомственный железнодорожник, обнародовал большой перечень всего того, что предполагается сделать к памятной дате. Среди десятка пунктов было и предложение обустроить Аллею славы с портретами ельчан — почетных железнодорожников. Но, увы, эта идея так и осталась нереализованной.

Возвращение к ней теперь уже в присутствии главы «РЖД», да еще с подачи депутата ГД РФ возводит проблему на самый высокий уровень и дает надежду: по крайней мере, О. В. Белозеров предложил создать в городе инициативную группу и пообещал содействия представителей ведомства.

Памятник «прадедушке» электровозов

Третье предложение депутата Госдумы Т. И. Дьяконовой в адрес О. В. Белозерова тоже касалось Ельца: установить в парке железнодорожников паровоз модели 9П как памятник «прадедушке» современных тепло- и электровозов. Олег Валентинович и тут поддержал липчанку, однако именно такую паровую машину не обещал: эти паровозы начали выпускать в 1935 году, и в стране их осталось всего пять. Но вот в приобретении другой модели, не менее значимой для истории и сохранения памяти о тружениках стальных магистралей и проф­ориентационной работы, содействие окажет.

Если это произойдет, то город сможет похвастаться двумя подобными экспонатами: на территории локомотивного депо уже много лет стоит на запасном пути старый паровоз, символизирующий начало железнодорожной эры в нашем городе. Ельчане бережно ухаживают за старичком, красят, территорию вокруг благоустроили, и ни одна экскурсия не обходится без фото около этого памятника…

Остается поблагодарить депутата Госдумы Т. И. Дьяконову за столь пристальное внимание к Ельцу и надеяться, что с ее участием город прирастет и единым транспортным узлом, и Доской почета, и паровозом.