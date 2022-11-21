И. Г. Артамонов: «Елец хорошеет»

Андрей ПАШИНСКИЙ

С рабочим визитом Елец посетил губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов. Он проинспектировал ход работ по благоустройству города, а также провел встречу с членами семей мобилизованных.

Слева направо: главный архитектор Ельца М. С. Молодых, заместитель главы администрации по архитектуре и строительству А. В. Лисов, директор лицея № 5 Н. М. Журавская, глава города Е. В. Боровских и губернатор региона И. Г. Артамонов во время рабочего визита в лицей № 5.



Помочь мобилизованным и их близким

Первым делом Игорь Георгиевич встретился с семьями мобилизованных ельчан. Основная цель таких встреч — выяснить, работают ли меры поддержки и с какими трудностями сталкиваются родственники призванных в армию горожан. Матери и жены елецких военнослужащих рассказали, что получают адресную помощь от сотрудников соцзащиты. Кроме того, их поддерживают волонтеры и местная власть по разным вопросам — таким, например, как копка огорода, вывоз мусора, завершение ремонта жилых помещений.

Дети мобилизованных бесплатно питаются в школах и детских садах, близкие родственники получили льготные транспортные карты. С оформлением документов и получением региональных выплат задержек нет.

Губернатору сообщили и тревожную информацию о том, что бойцы, не получив должного обучения и оснащения, якобы оказались в районе Сватово, едва ли не на передовой. К тому же ходят слухи, что мобилизованные остались без командования, нет снабжения, не хватает боеприпасов и средств защиты.

— В последнее время поступило немало острых сигналов относительно группы наших мобилизованных, — отметил И. Г. Артамонов. — Однако подчеркну, порой вести, поступающие из зоны СВО, требуют взвешенного и вдумчивого отношения. Центры информационно-психологических операций Украины (а это мощнейшие очаги по вбросу дезинформации, зачастую расположенные за рубежом) работают без выходных. Есть случаи, когда сотрудники этих структур, пользуясь стрессовым состоянием родственников, выдают себя за близких людей. Тем не менее тревожных жалоб нам поступает немало. Будем обращаться в Министерство обороны России с просьбой провести проверку и дать пояснения по всем вопросам. Со своей стороны, регион готов оказать гуманитарную помощь, помочь с транспортом для вывоза раненых. И нам, и особенно родственникам нужна объективная, правдивая информация.

Реконструкция

с сохранением облика

В составе выездной комиссии Игорь Георгиевич посетил муниципальные объекты, на которых ведутся ремонтные работы. В нее также вошли глава Ельца Е. В. Боровских, его первый заместитель Н. М. Родионов, зам. главы администрации города по архитектуре и строительству А. В. Лисов, главный архитектор муниципалитета М. С. Молодых, и. о. начальника местного УКСа В. Н. Галкин.

Второй этап реконструкции ул. Коммунаров выполнен на 95%, срок сдачи — конец ноября. Капремонт здесь ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В ходе работ выполнено устройство трехслойного асфальтобетонного покрытия, укладка тротуарной плитки, установка 20 остановочных павильонов и более 300 световых опор, осуществлена проводка новых коммуникаций.

Участок улицы в исторической части города ремонтируют с учетом архитектурного стиля. В Новых домах и здешней округе преобразились 16 многоквартирных зданий. Их облик определили на заседании архитектурно-градостроительного совета во главе с И. Г. Артамоновым. Дома, построенные в 50 — 60-е годы, отреставрировали в стиле советского классицизма, сохранив его детали. Сейчас завершаются работы по монтажу подсветки, которая сделает улицу еще краше.

Современная школа —

для современных учеников

Следующим объектом, который посетил губернатор, стал лицей № 5. Здесь, как и на улице Коммунаров, работы близки к завершению. Заканчивается внутренняя отделка, сборка новой мебели и уборка помещений. Классы оснастят современным оборудованием. Школу планируется сдать в начале декабря, с тем чтобы учителя успели подготовить ее для учеников. Занятия тут начнутся уже с третьей четверти. Губернатора ознакомили с проектом новой теплицы, в которой ученики смогут углубленно изучать биологию, ботанику и другие науки. Работы в зеленом уголке запланированы на следующий год.

Комиссии продемонстрировали инновационную технику — ультрафиолетовый принтер, способный печатать изображения практически на любых поверхностях. Он создает долговечные рисунки, устойчивые к влаге и механическим воздействиям. Эти картинки уже украшают стены коридоров обновленного лицея.

Крупнейший в регионе

В завершение поездки в наш город губернатор посетил строительную площадку нового физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Героев. Он строится в рамках программы «Елец 2.0». Готов котлован, ведется устройство буронабивных свай для трех корпусов, монтаж фундаментов подпорных стен, подготовительные работы по выносу коммуникационных сетей.

Здесь работы осложняет сложный рельеф местности (поблизости овраг, где когда-то текла речка Лучок), из-за чего глубина бурения для установки свай варьируется от 3 до 14 метров. Однако это не сказывается на темпах, по словам подрядчика, все работы идут согласно плану. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года. Как отметил Игорь Артамонов, это будет крупнейший мультифункциональный спорткомплекс в регионе.