Разносит ветер мусор по округе…

— В последнее время в наших районах перестали регулярно вывозить мусор. Контейнеры нередко забиты, площадки вокруг них не убраны, ветер разносит сор по округе. Хотелось бы узнать, почему так?

Жители пос. Строитель, ул. Коммунаров

и ул. Семашко.



На вопросы подписчиков «Красного знамени» отвечает директор елецкого филиала «ТЭКО-Сервис» А. Ю. КУЗЬМИН:

— В межсезонье количество отходов на площадках города всегда увеличивается. Это связано с уборкой в палисадниках, на приусадебных и дачных участках. Поэтому львиная доля нагрузки идет на контейнерные площадки, находящиеся в непосредственной близости от частного сектора и садовых товариществ. В настоящий момент сезонные проблемы несколько осложнились мобилизацией части сотрудников и поломкой техники у одного из подрядчиков регионального оператора по обращению с ТКО. Но ситуация изначально была под контролем. Компания «ТЭКО-Сервис» предлагала подрядной организации помощь в обслуживании некоторых точек накопления. Это нормальная практика, мы постоянно мониторим состояние площадок и качество вывоза, посылаем свою технику в случаях, когда подрядчики по каким-то причинам не справляются.

В настоящий момент график обслуживания восстановлен, а все накопившиеся отходы вывозятся. В социальных сетях на этой неделе часто выкладывают фото с переполненными восьмикубовыми бункерами. Напомним, что чаще всего эти емкости устанавливаются для крупногабаритных отходов, заполняются не так быстро, как контейнеры, поэтому и освобождаются они не реже одного раза в неделю по нормам СанПиНа. В местах, где других контейнеров нет, бункеры вывозятся ежедневно, а где есть пластиковые накопители и металлические клети — согласно вышеуказанным санитарным правилам.

Администрация Ельца сейчас благоустраивает площадки накопления по всему городу, компания «ТЭКО-Сервис» оказывает всевозможную поддержку, где-то расставляет собственные контейнеры, где-то на время работ их наоборот забирает или передвигает. Так по адресу: пос. Строитель, 24 — 26 по этой причине убрали два бункера. Эта площадка всегда была проблемной. При регулярном вывозе отходов мусор здесь разлетался по всей улице, а ведь рядом находится детский сад. Остается надеяться, что с установкой ограждения эта проблема решится. Конечно, при условии, что все накопители будут использоваться по назначению.

На улице Черокманова проблемных точек несколько, в том числе возле домов № 5 и 21-а. Проблемы в основном одни и те же: в бункеры для крупногабарита кидают пакеты с мелкими бытовыми отходами, опустошаются они не реже 1 раза в неделю, а переполняются совсем не тем, чем должны, и гораздо быстрее. По второму адресу их даже два, и опустошаются они по мере наполнения.

По улице Коммунаров также несколько площадок вызывают вопросы у местных жителей. У дома № 89 свалка по обеим сторонам от контейнеров, как и везде, начинается с растительности. Региональный оператор по обращению с ТКО в рамках установленного тарифа вывозит отходы из накопителей, подбирает оброненное при погрузке. За чистотой прилегающих территорий должны следить сотрудники управляющей компании. У дома № 143-а проблема больше в удобстве площадки: рядом гаражи, дачи, оживленная дорога и несколько многоквартирных домов. Со всех сторон все везут сюда мусор. Сколько бы накопителей здесь ни стояло, они всегда переполнены к вечеру. Опустошаются они также регулярно, а бункер под КГО даже чаще, чем положено.

На улице Семашко, у дома № 2, сама площадка чистая, но рядом часто накидывают ветки. Здесь также планируются работы по благоустройству, старое ограждение уже убрали, в ближайшее время должны установить новое. Прилегающая территория на сегодняшний день чиста. Большая просьба к людям сохранять то, что делается для их же удобства. Да и о том, кто устраивает все эти свалки, тоже забывать не стоит. Региональный оператор, как и администрация города, делают все, чтобы город был чистым и аккуратным. Если все будут с уважением относиться к чужому труду и друг к другу, ситуация может и должна измениться.