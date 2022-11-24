Дмитрий Савоста: «Чувствовал особую ответственность»

В засосенской части города завершена работа по созданию масштабного граффити на стене девятиэтажки по адресу: ул. Орджоникидзе, 14.

Граффити на стене девятиэтажки с изображением ельчан — героев, погибших в ходе спецоперации.

Художник Дмитрий Савоста с одной из своих конкурсных наград.

Здесь появились цветные портреты пятерых ельчан, погибших в ходе специальной военной операции. Это морской пехотинец Владислав Дорохин, десантники Юрий Манюков, Константин Яковлев, Евгений Сулохин и сотрудник ОМОНа Росгвардии Владимир Матюхин.

Граффити создал липецкий художник Дмитрий Савоста по инициативе администрации Ельца, и это единственное столь масштабное изображение наших земляков-героев в Липецкой области. Площадь рисунка почти 400 квадратных метров и, чтобы нарисовать его, автору понадобились не только краска, но и специальная вышка.

Журналисту «Красного знамени» удалось связаться с художником, который известен многим ельчанам тем, что ярко украсил скучный серый забор на улице Героев. Кстати сказать, Дмитрия регулярно приглашают к участию в ежегодном конкурсе-фестивале граффити в столице под названием «Разноцветная Москва», где наш земляк занимал призовые места и даже становился лучшим из лучших!

Вот что рассказал о себе Дмитрий Савоста журналисту «КЗ».

— Рисование я люблю с детства. Закончил липецкий госпедуниверситет, где получил образование по специальности художника декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Граффити увлекся с 2003 года (расписывал унылые бетонные заборы и стены «заброшек»), а с 2009-го начал заниматься этим делом профессионально.

Мне нравится уличное искусство. Пробовал работать в разных городах — Липецке, Ельце, Тамбове, Усмани, Лобне, Москве и других…

Что касается Ельца, то это свое­образный муниципалитет, единственный в нашем регионе город воинской славы. Здесь ярко выражен исторический центр, есть свои архитектурные особенности и изюминки. Наверное, поэтому чувствовал особенную ответственность за качественное исполнение работы, за ее одухотворенность.

Во время написания портретов горожан-героев довелось столкнуться с различными трудностями, начиная от погодных условий и заканчивая тем, что в Ельце не оказалось 30-метровой вышки. А еще, честно говоря, я боюсь высоты, но, пока зачищал поверхность, наносил грунт и фоновый цвет, как-то пообвыкся, и сам процесс рисования прошел без особых проблем.

На изображение ушло более 20 ведер водоэмульсионной краски и около 150 штук цветных баллончиков.

Дмитрий Савоста ответил на традиционный блицопрос «Красного знамени» про любимые…

Напиток — черный чай.

Цвет — любимого цвета у меня нет, они все по-своему прекрасны, а вот из людей, которые используют краски профессионально, — художников, больше всего импонирует творчество Марата Морика.

Блюдо — шашлык, особенно на природе у костра!

Музыка — тут я, как говорится, всеяден. Нравится многое, начиная от «Нирваны» и «Продиджи» до «Металлики», джаза и Вивальди. Под хорошую музыку хорошо отдыхается!

Домашнее животное — у меня его, увы, нет, так как часто приходится уезжать в командировки, но очень нравятся собаки.

Вид спорта — люблю горные лыжи, сноуборд, велосипед и роликовые коньки. Ого! Да я экстремал!

Книги — в свободное время читаю немало и всякое. Из запомнившихся авторов — Артур Конан Дойл, Харуки Мураками, Федор Достоевский, Бернар Вербер, Стивен Кинг, Борис Пастернак, Герберт Уэллс, Аркадий и Борис Стругацкие,

Эрих-Мария Ремарк…

Досуг — в свободное время люблю побыть на природе или посмотреть фильмы, нравится общение с друзьями и интересными людьми.