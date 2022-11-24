Счастливы детьми

Вчера в Большом зале правительства Липецкой области 25 жительницам региона вручены почетные знаки «Слава матери», в их числе две ельчанки Надежда Васильевна Жданова и Юлия Александровна Харькова.

Свадьба дочери Веры (в белом платье в центре) и ее муж Сергей, слева (крайняя) свидетельница Екатерина Бордюг и сестра невесты Лида, справа — Надежда Васильевна и Вячеслав Николаевич Ждановы. Малышка Леночка — дочь Веры и Сергея.

Ю. А. Харькова с сыном Антоном (2017 г.).

Надежда Васильевна Жданова — медработник со стажем: 25 лет работала в горбольнице № 2 хирургической медсестрой, в последнее время трудится в Елецком медколледже им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой методистом по практическому обучению. Несмотря на большой опыт, постоянно повышает свою квалификацию, обучаясь в Москве, Брянске, Академии Министерства просвещения РФ. Успешно готовит студентов не только к самостоятельной работе, но и к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), где ее подопечные занимают призовые места.

Надежда Васильевна замужем 38 лет. Ее супруг Вячеслав Николаевич — токарь сервисного локомотивного депо, человек ответственный и уважаемый, награжден именными часами, а также почетным знаком «За верность отцовскому долгу».

В семье выросло трое детей. Старший сын Александр Вячеславович — оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по городу Ельцу. За плечами капитана полиции — служебная командировка по обеспечению правопорядка и безопасности на территории Северо-Кавказского региона, после которой офицер получил знак «Отличник полиции», у него также есть медаль МВД «За отличие в службе». Обе дочери, как и мама, выбрали медицину, уехали из родного гнезда: Вера живет в Воронеже, Лидия — в Курске, она врач-эпидемиолог.

Надежда Васильевна — счастливая мама, жена и бабушка: у нее два внука и две внучки. Дочери с семьями часто приезжают в родительский дом, и тогда он наполняется радостным шумом, долгими искренними разговорами и счастьем. Не случайно Ждановы награждены медалью «За любовь и верность».

Юлия Александровна Харькова воспитывает четверых детей одна. При этом успела закончить Российский государственный открытый университет путей сообщения, ныне трудится в Доме культуры железнодорожников уборщицей и не ограничивается только работой, принимает активное участие в жизни учреждения и города. Так, в 2019 году на фестивале Союза малых городов России курировала группы туристов и блестяще справилась с поручением. В прошлом году именно Юлия Александровна сопровождала коллективы, приехавшие поучаствовать в межрегиональном конкурсе духовых оркестров и ансамблей мажореток и барабанщиц, и тоже успешно. Она еще и спортсменка: с ее участием команда ДК в весеннем фестивале «Готов к труду и обороне» стала серебряным призером.

Ее дети такие же активные и разносторонне развитые, как и мама. Сын Антон — девятиклассник, участник и победитель школьных и общероссийских олимпиад, увлекается экологией, самбо. Дочери Анна (8-й класс) и Ангелина (4-й класс) не только хорошо учатся, но и с удовольствием занимаются в хореографическом коллективе «Задоринки», у них уже немало наград за успешные выступления. Еще одна дочь Лиза учится в 6-м классе, много времени посвящает учебе, демонстрирует хорошие знания на олимпиадах.

Мама Юлия Александровна прилагает все усилия, чтобы ее дети успешно сочетали учебу в школе и занятия в кружках и секциях, росли здоровыми, воспитанными, добрыми и порядочными.

*

На торжествах также получили награды победители и призеры областного публичного конкурса «Лучшая семья года». Ельчане Алексей Михайлович и Наталья Владимировна Захаровы заняли второе место в номинации «Лучшая трудовая династия», а Роман Николаевич и Екатерина Борисовна

Еремеевы стали третьими среди самых трудолюбивых.

В ТЕМУ:

Почетный знак «Слава матери» учрежден постановлением Липецкого областного Совета депутатов в ноябре 2000 года, на следующий год были вручены первые награды. С тех пор ежегодно «Славу матери» получают 25 женщин региона, родивших и воспитавших достойных граждан, вносящих большой вклад в социально-экономическое развитие области и страны.

Аналогичные почетные знаки вручаются матерям и в других регионах страны — к примеру, в Ленинградской, Тверской, Воронежской, Тамбовской областях.