В нашем городе прошло ежегодное собрание духовенства и мирян Елецкой епархии.

В рамках двухдневного собрания в Вознесенском соборе, храмах Казанской и Елецкой иконы Божией Матери состоялись совещания благочиний. Епископ Елецкий и Лебедянский Максим за усердные труды во славу Русской православной церкви епархиальными медалями священномученика Сергия, архиепископа Елецкого, наградил ряд священнослужителей, в числе которых был и настоятель елецкого храма святителя Луки Крымского иеромонах Амвросий (Царанов), а также главу города Е. В. Боровских и директора ООО СЗ «Интер Девелопмент» И. А. Рогова.

Общее заседание духовенства состоялось в новом здании епархиального управления (ул. Коммунаров). Его посетили руководители елецкой городской власти, а также главы и представители других муниципалитетов Липецкой области, помощник депутата Госдумы РФ Н. И. Борцова Ж. С. Кузнецова, прокурор Елецкого района С. В. Живалов, проректор по стратегическому развитию ЕГУ имени И. А. Бунина Е. Н. Герасимова, атаман Елецкого казачьего окружного международного Союза Всевеликого войска донского В. Н. Зиборов.

Епископ Елецкий и Лебедянский Максим доложил об основных епархиальных событиях и об итогах уходящего года, на собрании духовенства и мирян обозначили перспективы развития епархии на будущий год.

В завершение собрания прозвучал концерт духовных песнопений в исполнении хоров православной гимназии и Вознесенского собора.