Слет «Юнармии» и Российского движения школьников

Более тридцати елецких активистов приняли участие в мероприятии, посвященном деятельности РДШ и «Юнармии», при поддержке управления молодежной политики Липецкой области.

Губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов и учитель СШ № 1 им. М. М. Пришвина Л. В. Полосина.

На слете действовало несколько интерактивных площадок. Например, на одной из них каждый мог приложить руку к созданию картины в технике стринг-арт. Это такой вид искусства, где рисунок создается путем особого переплетения нитей. На специально подготовленное деревянное полотно забиваются гвозди, и в определенном порядке на них натягиваются ниточки. В результате получился изящный и воздушный рисунок с аббревиатурой «РДШ». Нитям здесь уделялось особое внимание — одна из них тянулась от площадки к площадке. Оказалось, что это символический элемент: к концу года наиболее значимые молодежные движения объединятся в одно — Российское движение детей и молодежи.

В другой интерактивной зоне можно было написать письмо самому себе из будущего. Заветный конверт ребята откроют через несколько лет.

Торжественная церемония награждения сопровождалась концертом танцевальных и вокально-инструментальных коллективов.

Самые активные ребята и педагоги получили награды всероссийского и регионального уровней. Среди них и ельчане — учитель технологии лицея № 5 Лариса Александровна Долгих, заместитель директора школы № 12 Жанна Александровна Лукашевич, учитель истории школы № 1 им. М. М. Пришвина Лидия Витальевна Полосина, заместитель директора ДЮЦ им. Б. Г. Лесюка Светлана Боева, лидер РДШ СШ № 1 Дарина Гайворонская, руководитель юнармейского отряда гимназии № 97 Евгений Васильевич Мильчевский.

Всего в слете участвовали более 700 представителей муниципальных районов и городских округов региона.

Губернатор Липецкой области Игорь Георгиевич Артамонов отметил: «Мы обязаны поддерживать молодежные движения, которые развивают в наших подростках чувство патриотизма, стремление к успеху, желание проявить себя. Чем больше ребят они объединят под своим началом и дадут им возможность для самореализации, тем лучше будет региону в будущем, когда эти мальчишки и девчонки вырастут и станут членами взрослого общества».

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Региональное отделение Российского движения школьников объединяет более 45 тысяч учащихся Липецкой области, которые активно занимаются по направлениям РДШ. Движение «Юнармия» в регионе насчитывает 20 местных отделений, в нем более семи тысяч человек. Эти ребята бережно хранят память о Великой Отечественной войне, изучают историю и географию Российской Федерации, занимаются спортом и военной подготовкой.