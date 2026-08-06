От хобби к делу жизни

Сергей АРТЕМЬЕВ

В этом году Елец стал первым в России городом молодежи. Этот престижный статус он получил во многом благодаря стараниям ребят из нашего Центра молодежи.

Это отличный повод рассказать об Алексее Трефилове — выпускнике ЕГУ, фотографе и работнике центра.

Анимация на английском языке

Алексей родился в Ельце, но детство и школьные годы провел в Долгоруково. Там открыл для себя искусство фотографии.

Большую роль в этом сыграла мама Ирина Григорьевна. Она преподавала английский язык в долгоруковском лицее. Учительница не только знакомила подопечных с иностранными языками, но и создала студию детского творчества «Радуга». В ней ребята занимались анимацией, делали мультфильмы и озвучивали их на английском языке. Среди юных мультипликаторов оказался и Алексей.

Благодаря усердию и вовлеченности в дело ребята объездили всю Россию, участвуя в конкурсах и фестивалях, где «Радуга» регулярно входила в списки победителей и получала Гран-при. Самым крупным и запоминающимся для школьников стал форум детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг», проходивший во всероссийском детском центре «Орленок» неподалеку от поселка Туапсе Краснодарского края.

Чуть позже студия под руководством Ирины Григорьевны участвовала в международных проектах, благодаря которым школьники дважды посетили Индию по программе обмена, а также финский колледж «Ларкулла».

Кроме любви к путешествиям, студия подарила Алексею еще одно увлечению — фотографию.

-Начал со съемок школьных мероприятий, это стало первым серьезным опытом съемки, — рассказал А. Трефилов корреспонденту «Красного знамени».

ЕГУ и первые победы

После окончания одиннадцатого класса Алексей подал документы в институт филологии и межкультурной коммуникации ЕГУ им. И. А. Бунина. Поступление на педагогическую специальность (учитель английского и немецкого) показалось юноше выигрышным: он неплохо владел английским и в целом интересовался иностранными языками.

В университете оценили навыки А. Трефилова как фотографа. Так, он стал завсегдатаем вузовских мероприятий, набивая руку на съемках студенческих концертов, награждений и других торжеств.

Труд юноши пришелся по душе не только руководству ЕГУ им. И. А. Бунина, но и региональному правительству. В 2021 году ельчанина отметили премией, как одного из лучших представителей молодежи области.

Благодаря накопленному опыту, осенью 2022 года Алексей победил во всероссийском конкурсе «Без срока давности», посвященном сохранению памяти о жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны. Там он стал лауреатом в номинации «Лучший анимационный фильм».

Чуть позже парень начал снимать видеоролики для ЕГУ им. И. А. Бунина. Просматривая их, чувствуешь операторский и режиссерский талант Алексея. Так что неслучайно он стал лауреатом второй степени на всероссийском этапе творческого фестиваля «Студвесна-2025».

В том же году Алексей вышел в региональный этап всероссийского конкурса «Студент года». Там студент защитил честь родного вуза, став победителем в номинации «Медиа года».

А. Трефилов получает сертификат на реализацию своего гранта их рук замгубернатора Липецкой области С. М. Курбатова. (Фото со страницы «Центр молодежи г. Ельца» во «ВКонтакте».)

Как мы снимали фильм

Кстати сказать, мне повезло поучаствовать в съемках под руководством Алексея. Тогда мы делали видео ко Дню Победы. В начале мая погода меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на проливной дождь отправились в живописное место к ольшанскому источнику. Здесь установили аппаратуру, и, не обращая внимания на довольно прохладный душ с неба делали дубли раз за разом, пока Алексей не добился нужного эффекта в кадре.

Позже, и в зной, и в ливень, мы побывали едва ли не во всех уголках Ельца — от Женского рынка до района Лав. Несмотря на превратности погоды, упорство и трудолюбие А. Трефилова взяло верх, и короткометражка вышла в срок и удалась на славу! В этом нелегком деле нам помогала активистка ЕГУ им. И. А. Бунина Елизавета Прокофьева и начальник университетского отдела по воспитательной работе Евгения Лернер.

Центр молодежи и Китай

В том же 2025 году усердие Трефилова заметили в Центре молодежи и пригласили Алексея в команду, как специалиста по работе с юношами и девушками.

В декабре того же года парень вошел в состав елецкой делегации, отправившейся в национальный центр «Россия», где культурную столицу Липецкой области объявили «Городом молодежи-2026».

Умению Алексея совмещать, как говорится, приятное с полезным можно позавидовать. Он работает не только без отрыва от учебы и без ущерба своему хобби, но и продолжает участвовать в фото- и видеоконкурсах, а также успевает подавать заявки на гранты для реализации своих идей. Одна из них принесла Алексею победу в областном публичном конкурсе молодежных проектов.

В этом году Алексей получил диплом бакалавра. В планах у молодого человека поступление в магистратуру. За несколько дней до церемонии вручения документов о высшем образовании А. Трефилов вошел в состав делегации ЕГУ им. И. А. Бунина, посетившей Китай с рабочим визитом, а фотографии талантливого парня, запечатлевшего восточный город Чучжоу, публиковались на странице «Красного знамени» в «ВК».

На мой взгляд, Алексей — замечательный пример того, что в Ельце живут талантливые молодые люди, которые своими стараниями и усердием делают не только наш город, но и страну лучше.