От хобби к делу жизни
Сергей АРТЕМЬЕВ
В этом году Елец стал первым в России городом молодежи. Этот престижный статус он получил во многом благодаря стараниям ребят из нашего Центра молодежи.
Это отличный повод рассказать об Алексее Трефилове — выпускнике ЕГУ, фотографе и работнике центра.
Анимация на английском языке
Алексей родился в Ельце, но детство и школьные годы провел в Долгоруково. Там открыл для себя искусство фотографии.
Большую роль в этом сыграла мама Ирина Григорьевна. Она преподавала английский язык в долгоруковском лицее. Учительница не только знакомила подопечных с иностранными языками, но и создала студию детского творчества «Радуга». В ней ребята занимались анимацией, делали мультфильмы и озвучивали их на английском языке. Среди юных мультипликаторов оказался и Алексей.
Благодаря усердию и вовлеченности в дело ребята объездили всю Россию, участвуя в конкурсах и фестивалях, где «Радуга» регулярно входила в списки победителей и получала Гран-при. Самым крупным и запоминающимся для школьников стал форум детско-юношеского экранного творчества «Бумеранг», проходивший во всероссийском детском центре «Орленок» неподалеку от поселка Туапсе Краснодарского края.
Чуть позже студия под руководством Ирины Григорьевны участвовала в международных проектах, благодаря которым школьники дважды посетили Индию по программе обмена, а также финский колледж «Ларкулла».
Кроме любви к путешествиям, студия подарила Алексею еще одно увлечению — фотографию.
-Начал со съемок школьных мероприятий, это стало первым серьезным опытом съемки, — рассказал А. Трефилов корреспонденту «Красного знамени».
ЕГУ и первые победы
После окончания одиннадцатого класса Алексей подал документы в институт филологии и межкультурной коммуникации ЕГУ им. И. А. Бунина. Поступление на педагогическую специальность (учитель английского и немецкого) показалось юноше выигрышным: он неплохо владел английским и в целом интересовался иностранными языками.
В университете оценили навыки А. Трефилова как фотографа. Так, он стал завсегдатаем вузовских мероприятий, набивая руку на съемках студенческих концертов, награждений и других торжеств.
Труд юноши пришелся по душе не только руководству ЕГУ им. И. А. Бунина, но и региональному правительству. В 2021 году ельчанина отметили премией, как одного из лучших представителей молодежи области.
Благодаря накопленному опыту, осенью 2022 года Алексей победил во всероссийском конкурсе «Без срока давности», посвященном сохранению памяти о жертвах нацизма в годы Великой Отечественной войны. Там он стал лауреатом в номинации «Лучший анимационный фильм».
Чуть позже парень начал снимать видеоролики для ЕГУ им. И. А. Бунина. Просматривая их, чувствуешь операторский и режиссерский талант Алексея. Так что неслучайно он стал лауреатом второй степени на всероссийском этапе творческого фестиваля «Студвесна-2025».
В том же году Алексей вышел в региональный этап всероссийского конкурса «Студент года». Там студент защитил честь родного вуза, став победителем в номинации «Медиа года».
Как мы снимали фильм
Кстати сказать, мне повезло поучаствовать в съемках под руководством Алексея. Тогда мы делали видео ко Дню Победы. В начале мая погода меняется чуть ли не каждый день. Несмотря на проливной дождь отправились в живописное место к ольшанскому источнику. Здесь установили аппаратуру, и, не обращая внимания на довольно прохладный душ с неба делали дубли раз за разом, пока Алексей не добился нужного эффекта в кадре.
Позже, и в зной, и в ливень, мы побывали едва ли не во всех уголках Ельца — от Женского рынка до района Лав. Несмотря на превратности погоды, упорство и трудолюбие А. Трефилова взяло верх, и короткометражка вышла в срок и удалась на славу! В этом нелегком деле нам помогала активистка ЕГУ им. И. А. Бунина Елизавета Прокофьева и начальник университетского отдела по воспитательной работе Евгения Лернер.
Центр молодежи и Китай
В том же 2025 году усердие Трефилова заметили в Центре молодежи и пригласили Алексея в команду, как специалиста по работе с юношами и девушками.
В декабре того же года парень вошел в состав елецкой делегации, отправившейся в национальный центр «Россия», где культурную столицу Липецкой области объявили «Городом молодежи-2026».
Умению Алексея совмещать, как говорится, приятное с полезным можно позавидовать. Он работает не только без отрыва от учебы и без ущерба своему хобби, но и продолжает участвовать в фото- и видеоконкурсах, а также успевает подавать заявки на гранты для реализации своих идей. Одна из них принесла Алексею победу в областном публичном конкурсе молодежных проектов.
В этом году Алексей получил диплом бакалавра. В планах у молодого человека поступление в магистратуру. За несколько дней до церемонии вручения документов о высшем образовании А. Трефилов вошел в состав делегации ЕГУ им. И. А. Бунина, посетившей Китай с рабочим визитом, а фотографии талантливого парня, запечатлевшего восточный город Чучжоу, публиковались на странице «Красного знамени» в «ВК».
На мой взгляд, Алексей — замечательный пример того, что в Ельце живут талантливые молодые люди, которые своими стараниями и усердием делают не только наш город, но и страну лучше.