Публикация «Красного знамени» помогла краеведам

Татьяна ЩЕРБАТЫХ

В феврале 2022 года городская газеты «Красное знамя» опубликовала материал «Партизанский госпиталь: дорогами поиска». В нем мы рассказали о расследовании краеведов СШ № 23 истории, связанной с действующим во время Великой Отечественной войны в пригороде Ельца (усадьба Шаталово) партизанского госпиталя. Следопытам удалось выяснить фамилии некоторых советских солдат, лечившихся или похороненных там же, на территории бывшего противотуберкулезного санатория.

Боец под номером 1018

В числе упомянутых в газетном материале имен был и Александр Михайлович Спасков, стрелок-радист, 1918 года рождения, родом из Вологодской области. Скончался 7 июля 1943 года «от шока ранения правой голени», как указывается на сайте «Память народа», «в Орловской области, Елецком районе, с. Шаталово, территория госпиталя № 283». Позже останки бойца под номером 1018 перезахоронили в братскую могилу на старом кладбище Ельца.

И вот спустя почти год на электронный адрес редакционной почты пришло письмо от жительницы Подмосковья Анастасии Геннадьевны Хаджи. На просторах сети Интернет ей попалась на глаза публикация «Красного знамени»…

«Спасков Александр Михайлович, стрелок-радист — это родной брат моей прабабушки Зои Михайловны Спасковой», — написала она.

Мы связались с Анастасией Ген­надьевной, и вот что у нее узнали.



Сбил «мессер»

Александр Михайлович Спасков действительно родом с Вологодчины, из деревни Лукинское. До войны ни жениться, ни обзавестись детьми не успел, зато выучился на авиамеханика в Архангельске при местном аэродроме. Еще в 1940 году его призвали в 242-й бомбардировочный Карпатский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого авиационный полк.

В феврале 1942 года в докладной председателю Верховного Совета Союза ССР М. И. Калинину военный комиссар Листков представляет для утверждения список отличившихся воинов: «Военный совет Южного фронта награждает орденами и медалями за образцовое выполнение боевых задач и проявленные доблесть и мужество…». В списке на медаль «За отвагу» — А. М. Спасков.

Вот что говорится в приложенной к документу характеристике стрелка-радиста: «Выполняя задачи командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, показал себя смелым, дисциплинированным на земле и в воздухе. Сделал 13 боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике Пе-2. При выполнении заданий в составе звена уничтожено 8 танков, 12 автомашин с военным грузом и горючим, свыше 100 солдат и офицеров противника. В одном из воздушных боев экипажем сбит вражеский истребитель Ме-109 («Мессер­шмитт»)». Судя по тому, что Александр Михайлович служил стрелком-радистом, уничтоженный фашистский «мессер» — его заслуга…

Горсть родной земли

Несмотря на то, что своей семьи у нашего героя не случилось, родственников у него осталось немало. Например, племянница Любовь Александровна — дочь старшей сестры героя Зои Михайловны. Любовь Александровна доводится бабушкой автору письма, присланного в «Краснознаменку». Она до сих пор жива, хотя судьба порой ее не щадила — в победном 45-м получила «похоронку» на мужа…

Родительского дома Александра и Зои Спасковых не сохранилось. Но, как пишет Анастасия Геннадьевна, в деревню Лукинское — на родину отважного летчика — они приезжают каждое лето. А в 2019 году Анастасия Геннадьевна с мужем и детьми побывали в Ельце, поклонились праху родного человека на братской могиле и оставили там горсть земли из Лукинского — ее передала бабушка. Сама автор письма живет в Подмосковье, ее бабушка, мама и сестра — на Вологодчине.

А белые пятна остались

В своем обращении в редакцию нашей газеты Анастасия Геннадьевна просила дать ей возможность увидеть документы, найденные школьниками. Мы связали ее с поисковиками СШ № 23, и теперь между ними идет оживленная переписка, обмен фотографиями. При этом появились новые вопросы и загадки. Например, на одном из фото Спасков с девушкой. Кто она? Или еще факт: в Архангельске он учился на авиамеханика при аэроклубе имени героев летчиков-«челюскинцев». А всем известно, что один из них, Михаил Водопьянов — наш земляк, родился в Больших Студенках, ныне эта деревня — часть Липецка. Вот и получается, что судьба вологодского парня тесно переплетается с нашим краем. Следопыты уже отправили запросы в архив и краеведческий музей Архангельска в надежде получить расширенную информацию об аэроклубе, жизни его курсанта Спаскова до войны.

Опять же остается открытым вопрос о перезахоронении воинов. Потому что фамилия А. М. Спаскова числится и на сохранившемся обелиске в месте расположения бывшего партизанского госпиталя, и в списке захороненных в братской могиле на старом кладбище в Ельце под № 1018. Да и в перипетиях деятельности самого госпиталя нет определенной ясности. К примеру, изученные школьниками архивные документы дают основания полагать, что в Шаталовке практически с самого начала войны действовало медицинское учреждение. Летом 1943 года оно продолжало функционировать как военный госпиталь. Но при этом менялись его номера, руководители и даже адреса…

Иными словами, белых пятен в этой истории еще немало.