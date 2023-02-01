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Мы осуществляем целый комплекс мер социальной поддержки

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С 1 февраля в России проиндексированы на 11,9%  ряд федеральных пособий. В их числе — материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка, ежемесячные выплаты в отпуске по уходу за детьми и другие выплаты.

Материнский капитал на первого ребенка составит 587 тысяч  рублей, на второго — 775, 6 тыс. рублей. Размер неиспользованной части маткапитала также будет проиндексирован, но при условии, если родители не израсходовали всю сумму господдержки до 1 февраля 2023 г. Также вырастут и пособия, которые семья получает по рождению ребенка и в течение декретного отпуска. Материнскйи капитал — одна из самых популярных мер финансовой поддержки в рамках нацпроекта «Демография». За время действия программы в Липецкой области такую помощь получили почти 93 тысячи семей.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 23 011 рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам при декретном отпуске в 140 дней будет равен 383 179 руб.  Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается напрямую органами Социального фонда. При этом, если один из супругов работает, а второй нет, выплату дадут работающему родителю. Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет увеличивается до 8 591 рублей.

Кроме того, индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) гражданам, имеющим  право на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане. Выплаты в повышенном размере получат более 150 тысяч жителей Липецкой области.

«Мы осуществляем целый комплекс мер социальной поддержки материнства, детства, молодых, малообеспеченных и многодетных семей», – подчеркивает губернатор  Липецкой области Игорь Артамонов.

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