Новые правила: про багаж и еду

Российские железнодорожники в преддверии очередного сезона отпусков и путешествий подготовили новые правила перевозок пассажиров и багажа, утвержденные Минтрансом. Они вступают в силу с 1 сентября 2023 года. И хотя до часа икс еще немало времени, нелишне узнать, что всех нас ожидает. К тому же с введением ограничений на авиаперевозки ж. д. транспорт приобретает все большее значение.

«А ну-ка, убери свой чемоданчик…»

Изменения в правилах коснутся проблемы размещения вещей. Каждому, кто хоть раз передвигался железнодорожным транспортом, приходилось сталкиваться с проблемой: куда деть сумки и чемоданы, если сосед, пришедший раньше, уже занял все свободные места? С 1 сентября эта ситуация регламентируется специальным положением.

Теперь, если в вагоне отсутствуют места для багажа, пассажиры имеют одинаковые права на его размещение на имеющемся пространстве под нижними полками, причем в равном объеме.

Если нет билета

С 1 сентября 2023 года запрещено высаживать из поездов безбилетных граждан младше 16 лет. Вообще-то частью 2-й статьи 20-й Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» уже устанавливался запрет на принудительную высадку отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия. Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.

Минтранс России согласился с позицией Генеральной прокуратуры Российской Федерации и внес в новые правила пункт, где прописан запрет на удаление безбилетных пассажиров, не достигших 16-летия, из поездов на железнодорожном транспорте. При этом на перевозчика возлагается обязанность передать несовершеннолетних органам полиции.

Проблема

верхней полки

Поезд — это маленький социум, где собираются абсолютно разные люди, и в течение всего маршрута им приходится взаимодействовать, порой договариваться друг с другом. Одна из причин конфликтов — столик в купе. Предоставление пассажиру с верхней полки возможности посидеть на чужой нижней, чтобы, например, выпить чаю или поесть — полностью зависит от доброй воли тех, кто едет внизу. Хорошо, если попутчики нормальные, адекватные люди. А если нет? Интернет-пространство пестрит рассказами о возникающих сложностях и жалобах между «верхними» и «нижними». Нередко к разрешению конфликта подключали проводников, но те только руками разводили: регламента, заставляющего пассажира на нижней полке дать возможность человеку с верхней временно занять его место, до сей поры не существовало.

Теперь по-новому

С 1 сентября этого года к решению подобных ситуаций применят новые правила. Они гласят: «По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приема пищи в утренние часы (с 7:00 до 10:00) и вечерние часы (с 19:00 до 21:00) не более 30 минут, в обеденное время (с 12:00 до 15:00) не более 1 часа».

При этом «проезд для пассажира нижней полки осуществляется на том месте, которое указано в билете», а «доступ к столику будет обеспечен для всех в равной степени». И главное: проводник вынужден обращаться к новому правилу только в случае категорического отказа пассажира предоставить место за столиком.

Вроде бы проблема разрешена, и конфликтов, из-за которых железнодорожники как раз и регламентировали спорную ситуацию, быть не должно. Однако вопросы все равно остались. Например, если пассажир нижней полки в указанное для приема пищи товарища сверху крепко спит или плохо себя чувствует? Опять придется договариваться и рассчитывать на взаимопонимание и добрую волю попутчиков…

Про еду

Железнодорожное ведомство старается сделать поездку комфортной и удобной. Ради этого оно затеяло полностью поменять концепцию кормежки пассажиров в поездах дальнего следования. Теперь уже на 14 маршрутах «РЖД» (например, Москва — Волгоград, Санкт-Петербург — Мурманск, Москва — Казань, Санкт-Петербург — Адлер, Белгород — Москва, Москва — Адлер, Москва — Воронеж и т. д.) вместо привычных вагонов-ресторанов появились вагоны-бистро (не путать с фаст-фудом).

Прежде (и сейчас на оставшихся поездах) еда готовилась поваром на кухне состава во время движения с использованием сырых продуктов и полуфабрикатов. С переходом на новый режим еду станут поставлять в стерильных контейнерах с уже готовыми блюдами. Такой подход, считают в «РЖД», позволит уменьшить время ожидания заказа, разнообразить меню и снизить размер среднего чека за питание в поезде примерно с 1000 сейчас до 600 рублей. За пассажиром останется выбор: забрать еду с собой или пообедать в вагоне-бистро.

По мнению пассажиров

Чем железнодорожникам перестал угождать вагон-ресторан? Оказывается, они провели опрос пассажиров, и около 40 процентов из них захотели видеть в меню простую домашнюю, недорогую, полезную еду. Именно такую и будут предоставлять в вагоне-бистро по принципу «быстро, вкусно и дешево». При этом новое меню станет единым для всех поездов — за исключением фирменных и туристических, где останутся вагоны-рестораны. В новый рацион включены супы, различные салаты, в том числе из свежих овощей, горячие блюда из мяса и рыбы, вегетарианские и детские блюда, а также напитки и десерты. Есть и новые: пенне (по-нашему макароны) с тигровыми креветками, индейка с овощами, греческая мусака (запеченные овощи с мясом), десерты — орешки со сгущенкой, круассаны, штрудель яблочно-вишневый, чизкейк и т. д. Для детей — блинчики с добавками, сырники с ягодным конфитюром, каши, мини-сосиски с отварными макаронами, сыром и морковью, маленькие пельмени, а также куриные наггетсы. Как видим, выбор и в самом деле хороший, главное — чтобы это было еще и вкусно…

К слову сказать, в одном из поездов маршрута Москва — Воронеж, следующим через Елец, уже курсирует новый вагон-бистро. Возможно, к лету и осени, сезону отпусков и путешествий, железнодорожники оснастят ими все популярные направления.

По материалам сайта ОАО «РЖД» подготовила

Татьяна ЩЕРБАТЫХ.