Завтра отмечается 150-летие со дня рождения выдающегося русского писателя, нашего земляка М. М. Пришвина.

Теперь уже мало кто знает, что, когда в России полыхала гражданская война, в Ельце Пришвин и учительница А. Н. Сафонова открыли городской краеведческий музей.

У Михаила Михайловича очень интересные дневники, которые он вел почти полвека (с 1905 по 1954 годы). Они изданы, но разрозненно, не полностью (но все же, если доведется, обязательно почитайте, не пожалеете).

М. М. Пришвин рассказал о себе и в биографической прозе, как делают многие писатели (к примеру, наш не менее именитый земляк И. А. Бунин).

Этому рисунку автора заметки о Курымушке 18 лет: он был опубликован в газете «Красное знамя» в 2004 году. Как быстро бежит время! И поэтому так важно бережно хранить то, что делает нас человечнее.

Произвище…

из-за кресла

Поистине счастье, если ребенок в детском возрасте сумеет найти «своего» писателя. Для меня в детстве таким писателем стал М. М. Пришвин.

Детство М. М. Пришвина проходило в купеческом имении Хрущево-Левшино, входившем в Соловьевскую волость Елецкого уезда Орловской губернии. Чувство родины, любовь к родному краю — все, что характерно для произведений писателя, зародилось именно здесь, в Хрущево-Левшино. «Конечно, и тело, и душа этой родины была моя мать — высокая, загорелая, как мне казалось, всемогущая женщина… Яблоки в саду, и ягоды, и птицы, и небо, и воля полей, и лесная таинственная тень, и вся природа — это все было в матери», — напишет позже Пришвин. Мать Михаила Михайловича была женщиной с сильным характером, отменной хозяйкой, иначе было просто нельзя: рано умерший муж, проигравшись в карты, оставил после себя долги, за которые пришлось расплачиваться Марии Ивановне. Миша был любимым сыном матери, в семье его ласково называли Курымушкой. «В раннем детстве любил я огромное кресло,

носившее странное название «курым». За это кресло меня и прозвали Курымушкой. Прозвище долго мучило меня и злило меня, пока, наконец, я не поумнел и не понял, что злиться и драться нехорошо. И как только я это понял и перестал злиться, так вскоре все и перестали дразнить меня Курымушкой».

Ссора с В. В. Розановым

Учась в елецкой гимназии, будущий русский писатель звезд с неба не хватал, уже в первом классе он был оставлен на второй год. Пожалуй, самым запоминающимся событием гимназической жизни юного Пришвина был конфликт с преподавателем истории и географии В. В. Розановым. Пришвин на одном из уроков оскорбил В. В. Розанова, написавшего по этому случаю на имя директора докладную записку, в результате чего решением педагогического совета гимназии гимназист Михаил Пришвин был отчислен из учебного заведения. Спустя много лет известный философ и публицист Розанов и писатель Пришвин, встретившись, вспомнили тот неприятный эпизод. «Согласитесь, Пришвин, это только пошло вам на пользу», — сказал Розанов.

Побег в Азию

Еще одно знаковое событие в жизни Курымушки-гимназиста (плод необузданной фантазии юного Миши) — побег из елецкой гимназии в прекрасную, свободную страну Азию. С тремя «подельниками», предварительно сговорившись и распределив обязанности по организации путешествия, Курымушка на лодке по Сосне отправился покорять эту

неведомую страну. Беглецов быстро поймали и долго потешались над незадачливыми колумбами: «Поехали в Азию, приехали в гимназию».

Недолго длившееся приключение тем не менее оставило в душе будущего писателя неизгладимый след: перед двенадцатилетним Курымушкой открылся заманчивый, удивительный мир русской природы — степь, высокое звездное небо над головой и где-то там, за горизонтом, надо только немного проплыть, — родной дом, мама. Казарменная атмосфера гимназии, нелюбимые педагоги, казалось ему, остались позади. Уже тогда юного Пришвина посещают взрослые мысли о месте человека в природе и осознание себя частицей этого огромного зеленого мира, наполненного звуками голосов птиц, журчания воды и пьянящими запахами луговых цветов, свежего ветра, срывающего с деревьев последние осенние листья… Позже писатель напишет, что эти два события в его детской биографии — побег и исключение — имели большое значение в его жизни: «в этом столкновении свободы и необходимости началась моя сознательная жизнь».

«Жизнь,

как оболочка пасхального яйца»

Будучи уже известным автором «Кладовой солнца», «Берендеевой чащи», М. М. Пришвин размышлял в своих дневниках о роли детских переживаний и открытий в становлении личности человека. Он писал, что каждый взрослый человек носит в себе «своего ребенка» — самого себя с детским восприятием мира. «Я думал, что у каждого из нас жизнь, как наружная оболочка складного пасхального яйца; кажется так вели­ко это красное яйцо, а это оболочка только, — раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, а под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яйцо, но это уже не раскрывает­ся и это самое, самое наше, — рассуждал писатель. — Бывает, при пере­ломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупа. И со мной так было: все отлетело, и вышел маленький мальчик Курымушка…».