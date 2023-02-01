Наш Козьма Прутков: какая глыба, какой человечище!

Роман ДЕМИН

Ровно 170 лет назад в 1853 году в санкт-петербургском журнале «Современник» вышли первые литературные (поэтические) произведения нашего, если так можно выразиться, «земляка» Козьмы Пруткова, сотворенного в Елецком уезде.

Знаменитый портрет Козьмы Петровича Пруткова.

Отцы гения

Этого знаменитого философа, поэта, баснописца и прозаика, имевшего небывалый апломб, со всей его биографией и богатым творческим наследием придумали поэт Алексей Толстой и его двоюродные братья — Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Им помогли другие, например, Лев Жемчужников. Последний вместе с коллегами по учебе в Академии художеств Александром Бейдеманом, Львом Лагорио придумали живописный портрет Козьмы Петровича Пруткова, ставший классическим.

Одним словом, на елецкой земле появился удивительный феномен, яркий продукт русской литературной и общественной жизни середины XIX века.

Случилось это приблизительно так. Летом 1851 года братья Жемчужниковы и Алексей Толстой жили в имении Павловка (сегодня это земли Долгоруковского района). Здесь молодые люди развлекались тем, что придумывали всякие шутки, веселые небылицы, нелепицы и побасенки.

Итогом литературного балагурства и острословных пародий в старинном барском доме с мезонином и липовыми аллеями, ведущими к прудам, явилось зарождение Козьмы Пруткова. Кстати сказать, его официальный день рождения, по задумке отцов, 11 апреля 1803 года, так что скоро 220-летие гения!

Как это было?

Один из братьев Жемчужниковых как-то поделился с Иваном Буниным историей появления нового литературного персонажа. Будущий нобелевский лауреат записал рассказ уже престарелого Алексея Михайловича:

«Мы, я и Алексей Константинович Толстой, жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах, а потом решили собрать и издать их, приписав нашему камердинеру Кузьме Пруткову».

Немного по-другому эту же историю излагали Владимир и Александр Жемчужниковы:

«Служил у нас тогда камердинером Кузьма Фролов, прекрасный старик, мы все его очень любили. Вот мы с братом Владимиром и говорим ему: «Знаешь что, Кузьма, мы написали книжку, а ты дай нам для этой книжки свое имя, как будто ты ее сочинил… А все, что мы выручим от продажи этой книжки, мы отдадим тебе». Он согласился. «Что ж, — говорит, — я, пожалуй, согласен, если вы так очинно желаете… А только, — говорит, — дозвольте вас, господа, спросить: книга-то умная аль нет?». Мы все так и прыснули со смеха. «О, нет! — говорим, — книга глупая, преглупая». Смотрим, наш Кузьма нахмурился. «А коли, — говорит, — книга глупая, так я, — говорит, — не желаю, чтобы мое имя под ей было подписано. Не надо мне, — говорит, — и денег ваших…». Когда брат Алексей услыхал этот ответ Кузьмы, так он чуть не умер от хохота и подарил ему 50 рублей. «На, — говорит, — это тебе за остроумие». Ну вот мы тогда втроем и порешили взять себе псевдоним не Кузьмы Фролова, а Козьмы Пруткова. С тех пор мы и начали писать всякие шутки, стишки, афоризмы под одним общим псевдонимом Козьмы Пруткова».

От Достоевского

до Ленина

С годами авторы литературного персонажа одарили его подробной биографией с различными деталями и датами от рождения и до самой кончины. Расписали его характер, служебную карьеру и литературную деятельность. Одним словом, почти оживили героя. Кстати сказать, сам он так характеризовал себя:

«Мой ум и несомненные дарования, подкрепляемые беспредельной благонамеренностью, составляли мою протекцию».

Сочинения Козьмы Пруткова почитали философ Владимир Соловьев, писатель Федор Достоевский, поэт Александр Блок и многие другие. Его цитировали Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин, Владимир Маяковский, Даниил Хармс и наш земляк-революционер Георгий Плеханов.

Да что говорить, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин включил сочинения Козьмы Пруткова в список книг своей личной библиотеки в Горках. Современники Ильича вспоминали:

«Ленин очень любил меткие выражения и суждения Пруткова и очень часто повторял известные его слова, что «нельзя объять необъятного», применяя их, когда к нему приходили со всевозможными проектами особо огромных построек и пр. Книжку Пруткова он нередко брал в руки, прочитывал ту или иную его страницу, и она нередко лежала у него на столе».

Прямая речь

и полное собрание

Вспомним, однако, наиболее популярные выражения этого вымышленного, но вместе с тем такого живого персонажа.

«Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более похожею на судьбу птицею».

«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».

«Бди!».

«Одного яйца два раза не высидишь».

«Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?».

«Отыщи всему начало, и ты многое поймешь».

«Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою».

«Если у тебя есть фонтан, то за­ткни его — дай отдохнуть и фонтану».

В 1884 году даже вышло «Полное собрание сочинений» Козьмы Пруткова, стараниями одного из его отцов — Владимира Жемчужникова. Он сделал это в большей степени для того, чтобы сохранить классический прутковский стиль, его наследие, ибо под него появилось множество подделок, в большинстве своем, увы, бездарных. А наш «земляк» Козьма Прутков, зародившийся на елецкой земле, по сию пору остается уникальным крупным явлением и в литературе, и в общественной жизни своего времени, как и положено такой глыбе, такому человечищу!