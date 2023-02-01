новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Даты

Наш Козьма Прутков: какая глыба, какой человечище!

0 16

Роман ДЕМИН

Ровно 170 лет назад в 1853 году в санкт-петербургском журнале «Современник» вышли первые литературные (поэтические) произведения нашего, если так можно выразиться, «земляка» Козьмы Пруткова, сотворенного в Елецком уезде.

Знаменитый портрет Козьмы Петровича Пруткова.

Отцы гения

Этого знаменитого философа, поэта, баснописца и прозаика, имевшего небывалый апломб, со всей его биографией и богатым творческим наследием придумали поэт Алексей Толстой и его двоюродные братья — Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. Им помогли другие, например, Лев Жемчужников. Последний вместе с коллегами по учебе в Академии художеств Александром Бейдеманом, Львом Лагорио придумали живописный портрет Козьмы Петровича Пруткова, ставший классическим.
Одним словом, на елецкой земле появился удивительный феномен, яркий продукт русской литературной и общественной жизни середины XIX века.
Случилось это приблизительно так. Летом 1851 года братья Жемчужниковы и Алексей Толстой жили в имении Павловка (сегодня это земли Долгоруковского района). Здесь молодые люди развлекались тем, что придумывали всякие шутки, веселые небылицы, нелепицы и побасенки.
Итогом литературного балагурства и острословных пародий в старинном барском доме с мезонином и липовыми аллеями, ведущими к прудам, явилось зарождение Козьмы Пруткова. Кстати сказать, его официальный день рождения, по задумке отцов, 11 апреля 1803 года, так что скоро 220-летие гения!
Как это было?

Один из братьев Жемчужниковых как-то поделился с Иваном Буниным историей появления нового литературного персонажа. Будущий нобелевский лауреат записал рассказ уже престарелого Алексея Михайловича:
«Мы, я и Алексей Константинович Толстой, жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах, а потом решили собрать и издать их, приписав нашему камердинеру Кузьме Пруткову».
Немного по-другому эту же историю излагали Владимир и Александр Жемчужниковы:
«Служил у нас тогда камердинером Кузьма Фролов, прекрасный старик, мы все его очень любили. Вот мы с братом Владимиром и говорим ему: «Знаешь что, Кузьма, мы написали книжку, а ты дай нам для этой книжки свое имя, как будто ты ее сочинил… А все, что мы выручим от продажи этой книжки, мы отдадим тебе». Он согласился. «Что ж, — говорит, — я, пожалуй, согласен, если вы так очинно желаете… А только, — говорит, — дозвольте вас, господа, спросить: книга-то умная аль нет?». Мы все так и прыснули со смеха. «О, нет! — говорим, — книга глупая, преглупая». Смотрим, наш Кузьма нахмурился. «А коли, — говорит, — книга глупая, так я, — говорит, — не желаю, чтобы мое имя под ей было подписано. Не надо мне, — говорит, — и денег ваших…». Когда брат Алексей услыхал этот ответ Кузьмы, так он чуть не умер от хохота и подарил ему 50 рублей. «На, — говорит, — это тебе за остроумие». Ну вот мы тогда втроем и порешили взять себе псевдоним не Кузьмы Фролова, а Козьмы Пруткова. С тех пор мы и начали писать всякие шутки, стишки, афоризмы под одним общим псевдонимом Козьмы Пруткова».
От Достоевского
до Ленина

С годами авторы литературного персонажа одарили его подробной биографией с различными деталями и датами от рождения и до самой кончины. Расписали его характер, служебную карьеру и литературную деятельность. Одним словом, почти оживили героя. Кстати сказать, сам он так характеризовал себя:
«Мой ум и несомненные дарования, подкрепляемые беспредельной благонамеренностью, составляли мою протекцию».
Сочинения Козьмы Пруткова почитали философ Владимир Соловьев, писатель Федор Достоевский, поэт Александр Блок и многие другие. Его цитировали Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин, Владимир Маяковский, Даниил Хармс и наш земляк-революционер Георгий Плеханов.
Да что говорить, вождь мирового пролетариата Владимир Ленин включил сочинения Козьмы Пруткова в список книг своей личной библиотеки в Горках. Современники Ильича вспоминали:
«Ленин очень любил меткие выражения и суждения Пруткова и очень часто повторял известные его слова, что «нельзя объять необъятного», применяя их, когда к нему приходили со всевозможными проектами особо огромных построек и пр. Книжку Пруткова он нередко брал в руки, прочитывал ту или иную его страницу, и она нередко лежала у него на столе».
Прямая речь
и полное собрание

Вспомним, однако, наиболее популярные выражения этого вымышленного, но вместе с тем такого живого персонажа.
«Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какой-либо другою, более похожею на судьбу птицею».
«Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».
«Бди!».
«Одного яйца два раза не высидишь».
«Что скажут о тебе другие, коли ты сам о себе ничего сказать не можешь?».
«Отыщи всему начало, и ты многое поймешь».
«Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою».
«Если у тебя есть фонтан, то за­ткни его — дай отдохнуть и фонтану».
В 1884 году даже вышло «Полное собрание сочинений» Козьмы Пруткова, стараниями одного из его отцов — Владимира Жемчужникова. Он сделал это в большей степени для того, чтобы сохранить классический прутковский стиль, его наследие, ибо под него появилось множество подделок, в большинстве своем, увы, бездарных. А наш «земляк» Козьма Прутков, зародившийся на елецкой земле, по сию пору остается уникальным крупным явлением и в литературе, и в общественной жизни своего времени, как и положено такой глыбе, такому человечищу!

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Курымушка

Перспективы нашей шахматной школы

«Красное знамя» уже 105 лет — частица гражданского общества

Рождение елецкого футбола

Начатая работа будет продолжена

1 из 21
Новости ВРФ