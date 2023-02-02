Елец стал родиной первого в регионе «Добро.Центра»

Мария МЕРЕНКОВА

В Ельце в рамках реализации всероссийского волонтерского движения открылся первый в Липецкой области «Добро.Центр» в сфере культуры. Он расположен по адресу: ул. Октябрьская, 80, а его задача — объединять добровольцев и их инициативы в формате «одного окна», а также развивать существующие и создавать новые социальные проекты.

Участники открытия «Добро.Центра» в Ельце: слева направо — Ю. К. Мякотных, К. Н. Матюхин, Е. А. Лутай, Е. В. Окорочкова, В. Н. Глушкова.



Пока единственный

в регионе

Подобные центры с прошлого года открываются по всей стране. Здесь теперь своеобразный городской штаб добровольчества и благотворительной деятельности. Отсюда начнут исходить новые социальные и гражданские инициативы, предлагаемые самими ельчанами в сфере культуры. А еще тут предполагается обучать волонтеров, аккумулировать ресурсы на лучшие проекты.

Елец не случайно стал первым в регионе городом, открывшем у себя «Добро.Центр» именно в культурной сфере. Идея возникла не на пустом месте. Наш город — уже давно лидер по количеству волонтерских объединений. Они есть в ЕГУ им. И. А. Бунина, местных техникумах, колледжах и школах. Многие молодежные инициативы связаны с досугом, творчеством, духовным развитием.



В роли лидера

Одна из задач «Добро. Центра» — объединять и координировать работу волонтеров, выявлять и поддерживать их лучшие инициативы и практики. Роль лидера тут возьмет на себя ельчанка Екатерина Васильевна Окорочкова. Молодежь знает ее как человека, стоявшего у истоков театра огня и света «Flame». Именно этому молодежному объединению в 2018 году администрация города выделила дом на улице Октябрьской. А в 2019 году ребята выиграли денежную субсидию в фонде президентских грантов на ремонт помещений. В 2021 году ельчане победили в конкурсе волонтерских ассоциаций России, войдя в десятку лучших в стране.



Делай добро —

оно вернется

Елецкие добровольцы всегда активно участвуют в различных городских мероприятиях (фестивалях, праздниках, концертах). Во время пандемии юноши и девушки помогали пенсионерам с покупкой товаров, развозили горячие обеды врачам в рамках акции «Мы вместе», делали другие добрые дела. Но и самим добровольцам нередко нужна помощь, например, в ремонте помещений их штаба на улице Октябрьской. Тут ребят поддержало управление по физической культуре, спорту и молодежной политике (изготовление баннера на фасад), спортклуб «Кристалл Елец» (краска и другие материалы), ну и, конечно, сама молодежь включилась в работу (провели воду и канализацию), а студенты ЕГКИ им. Т. Н. Хренникова расписали стены помещений. Получилось стильно и красиво. Это место тут же стало любимым у елецких юношей и девушек. Например, молодежный театр «Проект» проводит здесь свои репетиции.



Удобный, светлый, просторный…

Елецкий «Добро. Центр» — удобный, светлый, просторный. Тут есть различные зоны для общения, проведения концертов, выставок и презентаций.

На его открытии побывали начальник управления молодежной политики Липецкой области Е. И. Щукина, зам. главы администрации Ельца М. В. Селянина, начальник городского управления по физической культуре, спорту и молодежной политике В. А. Хабибулин и управления культуры К. Н. Матюхин, отметившие важность появления такого замечательного места для самореализации детей и молодежи.

В планах у членов добровольческого движения, как всегда, на первом месте — помощь людям. А благодаря открытию «Добро.Центра» юноши и девушки смогут в значительной мере расширить ее спектр, особенно в плане проведения творческих и других культурно-досуговых мероприятий.