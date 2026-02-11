Праздник многообразия культур

Александр МАЗУРИН



В городском Центре молодежи стартовал проект под названием «Единство в многообразии».

Его приурочили к старту Года единства народов России, который 5 февраля осуществил Президент РФ В. В. Путин в Национальном центре «Россия» в Москве. В режиме телемоста к торжественной церемонии подключались представители всех восьмидесяти девяти субъектов страны. Свой виртуальный привет в столицу отправили и ельчане.



Мероприятие в городском Центре молодежи, можно сказать, расширило рамки Года единства народов России. Ельчане еще в 2024 году во время проведения Всемирного фестиваля молодежи стали участниками программы «Культурное шефство». Ее цель — сделать комфортным пребывание не только российских, но и иностранных студентов на территории нашей Родины. Такой подход позволяет производить активный культурный обмен представителям зарубежья с молодежью народов нашей страны. Создаются международные клубы дружбы — это уникальные объединения юношей и девушек и активных людей из российских регионов и со всего света. Вместе молодежь реализует самые разные инициативы, содействует укреплению дружеских связей между народами разных стран.

Основными участниками программы «Культурное шефство» стали студенты вузов и ссузов, в том числе и приехавшие получать образование в наш город иностранные граждане. Например, в ЕГУ им. И. А. Бунина обучаются парни и девушки государств Африки, Китая и других уголков мира. И хотя они говорят на разных языках, у них много точек соприкосновения — таких, например, как музыка и танцы.

Юноши и девушки, собравшиеся в елецком Центре молодежи, с интересом смотрели номера, подготовленные иностранцами, демонстрирующими национальные традиции в искусстве и культуре. Затем россияне представили свою программу, состоящую из фольклорных песен в традициях русского народного творчества.

Фойе молодежного центра в этот день превратилось в своеобразный международный клуб, где студенты разных наций знакомили друг друга с особенностями своих народов, находя при этом немало общего.

Одним словом, программа «Единство в многообразии» стала воплощением идеи объединения через творчество и взаимный интерес.

Главное ее событие — интерактивные мастер-классы. Гости праздника с интересом погрузились в самые разные традиции: плели афрокосы или осваивали изящную китайскую каллиграфию, знакомились с русскими рукоделиями…

Так, Кугу Марнелла (одна из тех, кто в этот день заплетал африканские косички всем желающим) приехала в Елец три года назад, чтобы получить высшее медицинское образование. За это время девушка обрела новых друзей, приобщилась к русским обычаям и с радостью обучает своих одногруппников парикмахерским навыкам.

По соседству студенты из Поднебесной учили присутствующих вязать китайский узел и особенностям тонкого каллиграфического искусства написания иероглифов. Рядом можно было увидеть и изучить детали русского народного костюма.

По мнению организаторов, проект «Единство в многообразии» служит эффективной площадкой для прямого диалога и культурного обмена между молодежью разных народов и национальностей. Работа выставки и проведение тематических встреч в елецком Центре продолжатся в рамках регионального плана празднования Года единства народов России. Причем к мероприятиям привлекут и иностранцев, расширяя, таким образом, рамки масштабной инициативы Президента нашей страны.

В ТЕМУ:

Мероприятие в честь старта Года единства народов России прошло 28 января в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.

Событие началось с конференции «Современные тенденции формирования межрегионального и межнационального сотрудничества». Она объединила более 100 представителей муниципальных образований и различных культур. В ее программе были доклады, посвященные современным тенденциям формирования среды межнационального взаимодействия, обмену опытом и лучшими практиками.

Затем гостям показали концерт «Россия. Родина. Единство». Его подготовили творческие коллективы ОЦКНТ и деятели искусств из Задонского, Становлянского, Лебедянского муниципальных округов и города Ельца.