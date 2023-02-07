Пять тысяч исследований УЗИ

За прошедший год с помощью современной ультразвуковой диагностической системы обследовано около четырех тысяч человек и проведено почти пять тысяч исследований.

Врач ультразвуковой диагностики горбольницы № 2 И. С. Левшина рядом с УЗИ-аппаратом.

В 2021 году в поликлинике Елецкой городской больницы № 2 приобрели и установили новый аппарат «УЗИ-Электрон» стоимостью 4 миллиона рублей. Современное оборудование появилось благодаря проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения».

УЗИ-аппарат имеет широкую область применения: с его помощью в поликлинике проводят абдоминальные (на медицинском языке означает все относящееся к животу), сосудистые и кардиологические исследования. Также система применяется в педиатрии, неонатологии, акушерстве и гинекологии.

К числу преимуществ нового аппарата можно отнести возможность скоростной обработки данных, что дает возможность максимально повысить четкость и контрастность получаемого изображения. Также эти исследования и их протоколы можно сохранять на USB, DVD-носителях, пересылать информацию по сетям Wi-Fi и Bluetooth.

Сейчас в поликлинике Елецкой городской больницы № 2 с ультразвуковой диагностической системой работают два квалифицированных специалиста. Врачи ультразвуковой диагностики Ирина Сергеевна Левшина и Ольга Ивановна Загоруйченко рассказали журналисту «Красного знамени» о том, что качество визуализации и удобная навигация позволяют при помощи «УЗИ-Электрона» быстрее и точнее найти проблему, а значит, диагностировать болезнь.