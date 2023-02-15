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Общество

Липчане могут проверить свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства

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«Единая Россия» запустила Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ», которая направлена на повышение грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Принять участие в акции может любой желающий – она пройдет с 14 февраля по 14 апреля.
В формате теста липчане могут проверить свои знания в области жилищно-коммунального хозяйства и повысить правовую грамотность на портале «Школа ЖКХ» (https://life.er.ru/dictation). Диктант состоит из 30 вопросов, в том числе по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ и защите прав потребителей в этой сфере. На его прохождение отводится полчаса. Пройти тестирование можно неограниченное количество раз.
По итогам тестирования каждый участник, правильно ответивший хотя бы на 25 вопросов, получит электронный сертификат. Также после проведения онлайн-тестирования будет сформирован «Рейтинг грамотности регионов в сфере ЖКХ».

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