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Краеведение

Биржа, Дом офицеров, пионеров и легенда журналистики

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Роман ДЕМИН

В текущем году отмечаем 135-летие со дня создания в Ельце биржевого комитета (1888 год), упорядочивавшего вопросы хлебной торговли в городе, решавшего купеческие споры, помогавшего вести дела по закупке и продаже зерна, а также муки более цивилизованно и современно.

Елецкий Дом пионеров и школьников, бывший когда-то хлебной биржей.


Комитет породил биржу

Вскоре в городе появилась и хлебная биржа, располагавшаяся на улице Торговой (ныне ул. Мира) чуть ниже ее пересечения с ул. Архангельской (ул. Свердлова). Ранее местные купцы вели торги «как Бог на душу положит», заседая в разных городских ресторациях и чайных.
Появление в Ельце хлебной биржи связано с легендой, касающейся, как ни странно, журналистики. В 1855 году в одной из столичных газет напечатали материал известного в конце XIX века публициста Василия Ивановича Немировича-Данченко (брата знаменитого театрала и основателя МХАТа). Большой материал назывался «Из записной книжки скучающего туриста». Его автор нелестно отзывался о Ельце и царивших тут нравах. Впрочем, многие тогдашние представители интеллигенции смотрели на провинцию свысока, считая ее отсталой, темной и беспросветной. Вот что писал Немирович-Данченко о нашем городе:
«Испокон веку Елец славился своим хлебным рынком. На десятки миллионов в год посылает он зерна и муки за границу… Но торговля эта как была некогда разбойнической, так и осталась ею до сих пор».


Выписывайте «Красное знамя»!

«Знаете ли вы, что такое здешняя биржа — некоторым образом храм бога Плутоса, где собираются все эти столь верно служащие ему жрецы? Это простой трактир на главной елецкой улице…
Вошел и должен был схватиться за стол. Представьте себе громадную залу с низеньким потолком. Всю ее заволокли облака от чада, от испарений потных и грязных тел, от смрадных дыханий. С первого раза, кроме этих серых облаков, и разобрать ничего нельзя. Несколько освоившись, вы видите, что за множеством столов и столиков плотно друг к другу, локоть к локтю сидят и дуют чай елецкие торговцы в грязных армяках, кислых полушубках, в большинстве все это оборванное, смердящее, в белье, похожем на половые тряпки, и с физиономиями, вполне соответствующими и этим полушубкам, и этому белью…
Когда нос притерпелся и глаза разобрались в этом кабаке, небритые лица с какою-то щетиной и хищными глазами на ожиревших сальных лицах так и запечатлелись в моей памяти.
Этот грязный кабак является для Ельца, таким образом, чем-то вроде коммерческого клуба. Тут все эти невероятные ироды проводят целые вечера, задыхаясь в чаду и смраде. И ведь как неотступно: будни или праздник, а они здесь. Читать ничего не читают. Я, по крайней мере, ни у кого здесь не видал газет в руках (выписывайте «Красное знамя»! — прим. Р. Д.). Если бы я не знал других людей и других сторон елецкой жизни, мне бы в конце концов весь этот город показался большою лужей, в которой валяются бесчисленные свиньи».


Дом со стеклянным куполом

На мой взгляд, слишком уж жесткая характеристика. Но, повторюсь, в то время было модно клеймить «отсталых провинциалов», особенно из класса купечества и прочих «замшелых» буржуа.
Говорят, что эта публикация не осталась без внимания в нашем городе. Сегодня доподлинно неизвестно, кто кого подтолкнул к переменам (то ли само купеческое сословие, то ли местная власть, даже организовавшая тематическое заседание городской думы!), но в итоге елецкие богатеи так разобиделись на журналиста-писаку, что построили в городе новую хлебную биржу. Причем на зависть всей России: большую, красивую, модную, с широкими окнами, светлым залом для торговли и даже стеклянным куполом над крышей (увы, эта значимая деталь со временем утрачена)!
Сегодня в здании по улице Мира, 109 (после Великой Отечественной войны оно успело побыть в статусе Дома офицеров) располагается городской Дом пионеров и школьников.
Легенду, конечно же, можно подвергнуть сомнению, ведь статья Немировича-Данченко вышла во второй половине XIX века, а новая елецкая хлебная биржа, как говорят местные краеведы, появилась только в XX (1913 год), но сама по себе история интересная и красивая!


Новое на смену старому

Возвращаясь к идее создания биржи, нужно сказать, что поначалу елецкие купцы шли туда неохотно. Они испокон веку привыкли делать дела так, как торговали их отцы и деды — в местных тавернах и чайных лавках. В тогдашней прессе писали:
«Трудно торговому человеку отрешиться от старых традиций и привычек, усвоенных годами, отказаться от привычного ему твердо установившегося порядка ведения торговых дел и подчиниться новой регламентации».
И все же старая торговля — купля-продажа из рук в руки — уходила. Зато появлялись новые возможности: производить закупки посредством заказа, к тому же биржа гарантировала честность и прозрачность сделки, справедливое ценообразование. Новое предприятие порой выступало в торговых отношениях третейским судьей, стоящим на страже интересов порядочных торговцев.
Для государства это было благо еще и потому, что на елецкой хлебной бирже решались важные вопросы, связанные с продовольственной безопасностью всей страны. А для нас сегодня — это замечательный памятник зодчества, одно из красивейших зданий в архитектурном ансамбле центра Ельца!

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