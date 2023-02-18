СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ССХ им. А.Н.БАКУЛЕВА ПРОВЕЛИ ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВ В ЛИПЕЦКЕ

Мероприятие состоялось в Липецкой областной клинической больнице .В течение рабочего дня столичные сердечно-сосудистые хирурги, совместно с кардиологами ЛОКБ проконсультировали 119 пациентов .

Все нуждающиеся в проведении операции получили направление на госпитализацию в очень престижное медицинское учреждение страны.

В ходе подобных визитов ежегодно осматривается до 1000 наших земляков ,которым требуются срочная помощь по поводу сложных нарушений сердечного ритма, многососудистых поражений коронарных артерий, замене клапанов сердца, аорто-коронарное шунтирование.

В прошлом году было проведено 11 выездных мероприятий

Липецкие кардиологи предварительно отбирают пациентов, помогают формировать необходимый пакет документов,

. В настоящее время взаимодействие налажено с тремя центрами: ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, НЦ ССХ им. А.В. Вишневского, НМИЦ Кардиологии им. ак. Чазова Е.И.

Запись к специалистам из Москвы проводится заранее. Согласно ей осуществляется персональный вызов на консультацию. При необходимости многоопытные московские кардиохирурги дают рекомендации и больным , находящимся на момент их пребывания в регионе в стационаре областной больницы Вчера таких оказалось пятнадцать человек.

«Взаимовыгодное сотрудничество продлило жизнь очень многим жителям области. Тем оно и ценно !»: так считает и губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов.