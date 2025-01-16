Преобразования во благо пациентам



В новом году в Елецкой городской больнице № 1 им. Н. А. Семашко намечен ряд преобразований. Подробнее о том, что планируется сделать, на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте» рассказал его главный врач Джамалутдин Ахмедханович ЮЗБЕКОВ:



Травмпункт переедет



— В текущем году в целях улучшения доступности медицинской помощи взрослому населению решили перевести травматологический пункт из поликлиники № 1 (ул. Советская, д. 62) в создаваемое отделение неотложной травматологии на территорию больничного комплекса по адресу: ул. Коммунаров, д. 40 (на площади гинекологического отделения).

Функционал существующего на сегодняшний день травматологического пункта, его кадровое обеспечение, имеющиеся площади и размещение не позволяют оказывать достойную, соответствующую современным требованиям медицинскую помощь по данному профилю.

Причин несколько, а именно отсутствие безопасных подъездных путей и парковки для транспорта. Нет рентгенологического кабинета и соответствующих условий доступа для маломобильных пациентов. Плюс к этому кадровый дефицит и удаленность травмпункта от больничного корпуса, что создает трудности при необходимости госпитализации.

Открытие нового, современного отделения неотложной травматологии на первом этаже второго корпуса больницы позволит кардинально изменить в лучшую сторону качество оказания помощи пациентам с травмами.



Какие еще плюсы?



Плюсов много. Это удобное расположение, наличие подъездных путей и парковки. Имеются комфортные места ожидания для пациентов и уютные рабочие кабинеты для медперсонала. Появится возможность оказания медицинской помощи при одновременном поступлении нескольких пациентов. При необходимости на месте проведут консультацию врачи других специальностей. В новом месте доступна быстрая госпитализация без привлечения санитарного транспорта.

Не могу не отметить, что улучшится проблема кадрового обеспечения, а также ночных дежурств медицинского персонала, так как отделение неотложной травматологии будет располагаться на первом этаже корпуса, в котором на втором размещен травматологический стационар. В итоге вся помощь (первичная и специализированная) сосредоточится в одном корпусе.



Позитивные перемены



Мы уже анонсировали, что работы по созданию отделения неотложной травматологии начаты в 2024 году. Оборудован рентген-диагностический кабинет, смонтирован современный цифровой рентген-диагностический комплекс на три рабочих места. В текущем году все основные перемены планируем завершить.

Также хочу сообщить, что гинекологическое отделение будет размещено в здании акушерско-гинекологического центра (родильный дом) по адресу: ул. Коммунаров, д. 40. До конца первого квартала подготовим проектно-сметную документацию по переводу и размещению.

Обустроим просторные, удобные трех- и двухместные палаты, оснащенные санузлами, соответствующие современным требованиям операционные, диагностические и лечебные кабинеты. В итоге вся акушерско-гинекологическая помощь женщинам будет сконцентрирована в одном корпусе.

Администрация больницы готова обсудить конструктивные предложения граждан, если таковые поступят.