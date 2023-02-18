Роман ДЕМИН

В засосенской части города, рядом с площадью Вермишева, продолжается строительство нового храма в честь святителя Луки Крымского, который в 1927 году был епископом Елецким.

Под церковь переоборудуют постройку, некогда принадлежавшую железнодорожному ведомству — Елецкой дистанции гражданских сооружений. Тут полным ходом идет реконструкция. Удалена старая штукатурка со стен, заменена кровля, снесены внутренние перегородки, в окнах установлены новые стеклопакеты.

Работы находятся на контроле преосвященнейшего епископа Елецкого и Лебедянского Максима, который лично бывает на стройке.

На крышу будущего храма уже подняли малую главку с крестом и теперь отовсюду видно, что в этом районе появится новая церковь.

Пока же идут работы по подготовке места для главного купола. Он увенчает собой весь храм над его престольной частью.

Кстати сказать, здесь уже есть своя община, проводятся молебны и богослужения.

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Святитель Лука Крымский (1877 — 1961 г. г.) известен как выдающийся богослов-мыслитель, духовный писатель и исповедник. Кроме того, он был ученым мирового уровня — считается основателем раздела медицины «гнойная хирургия». Его научные труды по этой теме (удостоены Сталинской премии в 1946 г.), а также по анестезиологии и сегодня остаются настольными книгами врачей. Он доктор медицинских наук и доктор богословия, профессор. С 5 октября по 11 ноября 1927 года служил в сане епископа Елецкого, викария Орловской епархии. Прославлен в лике святых в 2000 году.