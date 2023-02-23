ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ХИРУРГИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ВЫПОЛНИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ !

Жизнеспасаюшая операция проведена НА СОСУДАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА пациентке нейрохирургического отделения. Женщина обратилась за помощью к нейрохирургу с жалобами на головные боли. При обследовании выявили аневризму внутренней сонной артерии. Ее наличие – всегда риск её разрыва и , соответственно, жизнеугрожающего кровотечения.











Для хирургов при таком диагнозе самое верное решение – операция с целью выключения патологического сосудистого мешка из кровотока. Звучит довольно просто: перекрыть просвет аневризмы, устранив, таким образом, угрозу разрыва. Но в действительности всё намного сложнее. Существуют два принципиально разных метода хирургического лечения пациентов с аневризмами церебральных артерий: открытый — через трепанацию черепа, и эндоваскулярный (изнутри артерии под рентген-контролем). Наши липецкие специалисты (нейрохирурги совместно с эндоваскулярными хирургами) выбрали второй, миниинвазивный метод: эндоваскулярная эмболизация аневризмы артерии головного мозга микроспиралями

При этом методе хирург прокалывает бедренную артерию и проводит проводник точно к месту расположения аневризмы. Достигнув ее, рентген-ангиохирург вводит в просвет аневризматического мешка микроспирали, которые, скручиваясь, формируют клубок и плотно заполняют аневризму.

Операцию успешно выполнил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, Заслуженный врач РФ, Михаил Владимирович Малюков . Пациентка в сознании , планируется её перевод в общую палату отделения . Лечащий врач, заведующий отделением нейрохирургии Сергей Сергеевич Буров отмечает хорошую динамику послеоперационного состояния больной.

Метод миниинвазивного оперативного лечения аневризм артерий головного мозга не нов для хирургического сообщества страны, но для липецких медиков — это действительно уникальная операция, проведённая впервые за последние 10 лет. Выполнить её позволило наличие современного ангиографа, накопленный опыт эндоваскулярных хирургов и стремление высокопрофессиональных специалистов к расширению миниинвазивных методик оперативного лечения.