Елец интересует Уганду

В Ельце с рабочим визитом побывала делегация Уганды во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики в Российской Федерации Мозесом Каваалууко Кизиге. Ее в ходе визита в Липецкую область (африканцы начали поездку с посещения областного центра) в первую очередь интересовало деловое сотрудничество с нашим регионом и Ельцом в частности.







Западных «друзей» — в музей

Кто-то с иронией, а то и с ухмылкой может произнести: «Ну вот, теперь еще и какая-то Уганда. Порастеряли настоящих западных партнеров, а теперь собираем всякое по закоулкам планеты…». И будет в корне неправ: реальную цену прежним нашим западным партерам мы узнаем только теперь, когда вместо руки для дружеского и делового рукопожатия к России тянется оскалившаяся пасть взбесившегося зверя, науськанного Америкой.

Вспомните строки из песни, написанной еще во времена СССР: «Ах, Америка — звучит заманчиво! Оказалось, как мираж, она обманчива…». Именно так — мираж, морок. Долгие десятилетия россиянам и другому населению постсоветского пространства внушали, что мы после падения «железного занавеса» вновь открыли окно в Европу, потянулись к «цивилизованному Западу». В действительности же вышло, что прорубили дыру в собственном полу, из которой веет теперь погребальным холодом растленной и гниющей западной цивилизации. А широко распахнутое государство, дом наш, с активным участием наших западных партеров в последние десятилетия ощутимо разворовывали и распродавали.

В послании Президента РФ В. В. Путина Федеральному собранию, которое он произнес 21 февраля, четко сказано: хватит диктовать нам условия, мы сами будем выбирать себе партнеров — тех, кто нам выгоден и будем работать с ними на условиях, которые нас устраивают. Охотников сотрудничать с Россией более чем достаточно, если их суммировать, то у Запада будет бледный вид. Там это очень хорошо понимают, и всячески пытаются противиться данному сближению.

Африканский континент — одна из перспективных территорий для сотрудничества России с иностранными партерами.

«Сегодня мы работаем с 25 африканскими странами и заинтересованы в развитии деловых отношений и расширении рынков сбыта. Во взаимодействии с Республикой Уганда есть неплохие перспективы для сотрудничества в сфере сельского хозяйства», — цитирует пресс-служба правительства Липецкой области губернатора региона И. Г. Артамонова.

«В структуре экспорта России в Уганду основная доля поставок приходится на пшеницу, минеральные удобрения, битумные смеси и запчасти к авиатехнике. В импорте преобладают поставки орехов кешью, чая, кофе, пряностей и табака. Представители Липецкой области и Республики Уганда обсудили форматы дальнейшего сотрудничества. Достигнуты предварительные договоренности об ответном визите в Уганду. Бизнес-сообщество нашего региона готово к расширению деловых контактов, а также к объединению усилий по организации конструктивного диалога предпринимательских кругов, заинтересованных в поступательном развитии и повышении эффективности сотрудничества. Уганда может стать для региональных компаний отправной точкой выхода на интегрированный рынок Восточной и Центральной Африки», — сообщили в областном центре «Мой бизнес».

Он играл Бобчинского

Первым объектом во время визита иностранной делегации в Елец был завод по выпуску средств защиты растений (ООО «Шанс Энтерпрайз», расположен на Елецкой площадке ОЭЗ «ППТ «Липецк», что за Ольшанцем): растениеводство в Уганде хорошо развито, по два урожая за год снимают, поэтому к поставкам подобной российской продукции интерес у них большой.

Во время приема в муниципальной администрации глава города Е. В.Боровских и чрезвычайный и полномочный посол Республики Уганда Мозес Каваалууко Кизиге обменялись памятными подарками (затем церемония повторилась в ЕГУ им. И. А. Бунина, там посла одарил первый проректор университета Р. Ю. Поляков).

Гости города вместе с елецким руководством возложили цветы к Вечному огню, посетили драмтеатр «Бенефис». В «Бенефисе» (там как раз репетировалась очередная постановка) Мозес Каваалууко Кизиге неожиданно начал живо интересоваться репертуарной политикой местного храма Мельпомены. Оказалось, посол в свое время играл в любительском театре… Бобчинского из гоголевского «Ревизора».

Масленицы у них нет, но блины есть

В ЕГУ им. И. А. Бунина состоялась встреча с представителями городского бизнес-сообщества (ООО «Колос-Агро» (производство и переработка зерна), «Агроснабсахар», МПК «Елец» (шприцы, медиглы, системы переливания крови и др.)), гостям подробно, с использованием видеопрезентаций, рассказали о работе самого университета и елецких производственных предприятий.

Уганда комплектующие, оборудование, лекарства — все, что связано с медициной, импортирует, поэтому продукция МПК «Елец», которая сейчас поставляется в Китай, Бразилию, Индонезию и Узбекистан, делегацию посольства очень заинтересовала, стороны тотчас же обменялись контактами. Пшеница у них тоже вся российская. Сахар в Уганде производят только тростниковый, и с нашими объемами (166 тыс. тонн за прошлый сезон выдал елецкий сахзавод), конечно, не сравнить.

Немного забавным вышел диалог посла с группой наших студентов (их также пригласили для участия во встрече). Ребята поначалу смущались, а потом осмелели, начали спрашивать Мозес Каваалууко Кизиге на английском (хорошо подготовились, переводчикам даже ни разу не пришлось уточнять вопросы). Всех рассмешил вопрос про то, ел ли посол блины (как раз началась масленичная неделя). Гость Ельца (на все вопросы, кстати, он отвечал стоя, сразу видать: молодежь уважает) сказал, что такого праздника, как Масленица, в Уганде нет, а блинчики у них готовят с самой разной начинкой, есть даже с перцем.

…По итогам делового общения гости Ельца получили массу полезной информации. На ее основе и будет строиться наше дальнейшее сотрудничество с Угандой. Будем надеяться на то, что оно окажется взаимовыгодным.

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Глава Ельца Е. В. БОРОВСКИХ:

— Елец, как и Россия, ищет любые варианты всестороннего развития экономических, дипломатических и других взаимовыгодных отношений с дружественными нам странами. Основная цель посещения нашего города делегацией из посольства Уганды — определение направлений для дальнейшего взаимодействия. Обсудили их с чрезвычайным и полномочным послом Республики. Наиболее актуальные сферы: образование (посла очень заинтересовал ЕГУ им. И. А. Бунина), в том числе взаимообмен опытом научно-образовательной работы в рамках проведения международных конференций с участием вузов Уганды; Республику интересуют технологии переработки сельхозпродукции, оснащение собственного производства техникой для ее обработки. А в Ельце, как известно, работают предприятия, изготовляющие и поставляющие на внутренний и внешний рынок комплектующие и запчасти.

Проверено опытом: установление таких дружественных и взаимовыгодных отношений с различными государствами позитивно сказывается на социально-экономическом потенциале Липецкой области и Ельца.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики в Российской Федерации МОЗЕС КАВААЛУУКО КИЗИГЕ:

— Я узнал, что Елец — исторический город, ему много лет. Спросил губернатора: «Как вам удалось так долго сохранять такую старину?» В Уганде тоже есть города с большой историей, хотелось бы наладить их связь с Ельцом. Главная цель нашего визита — установление торговых отношений между Угандой и Россией, поэтому мы активно встречаемся с представителями вашего бизнеса. В Липецке состоялась встреча с членами областной торгово-промышленной палаты, договорились об ответном визите вашей делегации в Уганду в октябре: у нас пройдет большая выставка с участием других африканских стран.

Елец — город небольшой, но красивый, чистый. Хотелось бы, чтобы как можно больше наших студентов приехали сюда учиться: качество образования в вашем университете очень высокое.

Проректор по дополнительному образованию, внутреннему контролю и международной деятельности ЕГУ им. И. А. Бунина, доктор экономических наук, профессор Е. Н. ГЕРАСИМОВА:

— За последние несколько лет университет совершил рывок в развитии международной деятельности: на сегодняшний день мы имеем действующие соглашения (договоры) с более чем 30 зарубежными образовательными и научными организациями, в ЕГУ им. И. А. Бунина на всех уровнях образования (среднее профобразование, бакалавриат, аспирантура, магистратура) сейчас обучаются студенты из свыше 30 стран мира. У нас сильный подготовительный факультет (подфак), где иностранцы учатся русскому языку, знакомятся с нашей культурой, чтобы впоследствии поступить в российские университеты.

Африканских студентов (из Камеруна, Алжира, Туниса, Египта, Конго, Республики Чад) в ЕГУ много, теперь ждем пополнение из Уганды.

Зарубежным студентам, прежде всего, нужно изучать русский язык: по большинству образовательных программ обучение ведется именно на нем. Все иностранцы у нас проходят соответствующую годичную подготовку, параллельно выравнивая базовые знания по профильным направлениям (к примеру, если идут учиться медицине, изучают основы химии, биологии и т. д.). Хотя у нас есть опыт преподавания дисциплин и на английском: был выпуск китайских студентов, обучавшихся в магистратуре по экономике на этом языке.

Иностранцы учатся в смешанных группах, вместе с нашими студентами, что позволяет им быстрее освоить русский язык и пользоваться помощью товарищей из России — это взаимовыгодные контакты.

По прилежанию иностранные студенты отличаются от наших, причем в лучшую сторону, с иностранцев в этом смысле можно брать пример. Недавно в ЕГУ прошел онлайн-семинар с 5 китайскими вузами. Когда наши студенты спросили китайских, чем те занимаются в свободное время, китайцы долго не могли перевести эту фразу — просто не поняли, о чем их спрашивают: у них нет свободного времени. Для наших студентов это стало открытием.

Глава Ельца Е. В. Боровских подарил Мозесу Каваалууко Кизиге книги об истории и настоящем города воинской славы.

Совместное возложение цветов к Вечному огню.

Фото на память после деловой встречи в ЕГУ им. И. А. Бунина.